Kayıt
05:54 28 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İtalya bayrağı

    İtalya'da aşırı sağ Lig Partisi, Müslümanlara kilise 'sattı'

    © AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    İtalya’da Müslüman cemaati devlet tarafından açık artırmaya çıkarılan bir kiliseyi satın aldı. Cemaat yapıyı camiye dönüştürerek yeni dini yapı inşasına izin vermeyen düzenlemeyi saf dışı bırakmış olacak.

    Matteo Salvini
    © REUTERS / Tony Gentile/File Photo
    İtalya İçişleri Bakanı Salvini: 'Etnik' bakkallar 21:00'den sonra kapatılacak
    DW Türkçe'nin haberine göre İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağcı Lig partisi, Lombardiya bölgesindeki eski bir kilisenin Müslümanlara satılması nedeniyle zor durumda. Bergamo kentinde devlete ait bir dizi emlak ile eski bir kilise açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmayı binayı camiye dönüştürmeyi planlayan bölgedeki Müslüman cemaati kazandı.

    Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori Facebook üzerinden Cuma yünü yayınladığı mesajında yaşanan olayı iktidardaki Lig'in "kendi kalesine attığı sağlam bir gol" şeklinde değerlendirdi.

    La Repubblica gazetesinin internet sitesinde yayınlanan habere göre, yerel hükümette görevli olan Lig partili politikacı Pietro Foroni, satışın resmiyete dökülmemesini talep etti. Ancak söz konusu habere göre, Müslüman cemaatinin sonradan yapılacak bir değişikliğe hukuki itiraz hakkı bulunuyor.

    Belediye Başkanı Gori tepkileri anladığını, ancak Suriye ve Irak'ta da camilerin kiliseye dönüştürüldüğünü söyledi. Gori "Hristiyanlığın düşmanının Müslümanlar değil, maneviyat için her tür duyusunu yitirmiş kişiler olduğunu vurguladı.

    Toplam değeri 6 milyon 100 bin euro olan bir dizi emlak ile 2015 yılından bu yana Rum-Ortodoks cemaatinin kullandığı kilise, Sağlık Bakanlığı tarafından açık artırmaya çıkarılmıştı. Müslüman cemaati eski kilise için teklif olarak 450 bin euro, yani tahmin edilen değerden yaklaşık yüzde 8 daha fazlasını vermişti. Açık artırmanın koşulları uyarınca Hristiyan Rum-Ortodoks cemaatinin yapıyı el değiştirmesini takip eden 30 gün içinde boşaltması gerekiyor.

    YASA DEĞİŞİKLİĞİ SAF DIŞI KALMIŞ OLUYOR

    Müslüman cemaati kiliseyi alarak yeni dini yapı inşasını önleyen yasa değişikliğini böylelikle fiili olarak saf dışı etmiş oluyor. Bu yasa uyarınca, satışın ardından kiliselerini kaybedecek olan Bergamo Rum-Ortodoks cemaati de yeni kilise inşa edemeyecek. Belediye Başkanı Giorgio Gori kesin bir çözüm bulunana kadar kendilerine ayinler için "uygun bir yer sağlanacağını" kaydetti.

    Etiketler:
    Lig partisi, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’de, sonbahar ve kış aylarında etkili olan sisin oluşturduğu manzara film sahnelerini aratmıyor.
    Mardin’de film sahnelerini aratmayan sisli manzaralar
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet