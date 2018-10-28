İtalya'da aşırı sağ Lig Partisi, Müslümanlara kilise 'sattı'

DW Türkçe'nin haberine göre İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağcı Lig partisi, Lombardiya bölgesindeki eski bir kilisenin Müslümanlara satılması nedeniyle zor durumda. Bergamo kentinde devlete ait bir dizi emlak ile eski bir kilise açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmayı binayı camiye dönüştürmeyi planlayan bölgedeki Müslüman cemaati kazandı.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori Facebook üzerinden Cuma yünü yayınladığı mesajında yaşanan olayı iktidardaki Lig'in "kendi kalesine attığı sağlam bir gol" şeklinde değerlendirdi.

La Repubblica gazetesinin internet sitesinde yayınlanan habere göre, yerel hükümette görevli olan Lig partili politikacı Pietro Foroni, satışın resmiyete dökülmemesini talep etti. Ancak söz konusu habere göre, Müslüman cemaatinin sonradan yapılacak bir değişikliğe hukuki itiraz hakkı bulunuyor.

Belediye Başkanı Gori tepkileri anladığını, ancak Suriye ve Irak'ta da camilerin kiliseye dönüştürüldüğünü söyledi. Gori "Hristiyanlığın düşmanının Müslümanlar değil, maneviyat için her tür duyusunu yitirmiş kişiler olduğunu vurguladı.

Toplam değeri 6 milyon 100 bin euro olan bir dizi emlak ile 2015 yılından bu yana Rum-Ortodoks cemaatinin kullandığı kilise, Sağlık Bakanlığı tarafından açık artırmaya çıkarılmıştı. Müslüman cemaati eski kilise için teklif olarak 450 bin euro, yani tahmin edilen değerden yaklaşık yüzde 8 daha fazlasını vermişti. Açık artırmanın koşulları uyarınca Hristiyan Rum-Ortodoks cemaatinin yapıyı el değiştirmesini takip eden 30 gün içinde boşaltması gerekiyor.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ SAF DIŞI KALMIŞ OLUYOR

Müslüman cemaati kiliseyi alarak yeni dini yapı inşasını önleyen yasa değişikliğini böylelikle fiili olarak saf dışı etmiş oluyor. Bu yasa uyarınca, satışın ardından kiliselerini kaybedecek olan Bergamo Rum-Ortodoks cemaati de yeni kilise inşa edemeyecek. Belediye Başkanı Giorgio Gori kesin bir çözüm bulunana kadar kendilerine ayinler için "uygun bir yer sağlanacağını" kaydetti.