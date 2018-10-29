Mesai saatleri içinde esrar içmekle suçlanan Ermenistan Başbakan Yardımcısı tazminat davası açacak

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, politik.am sitesi tarafından çalışma saatleri içinde hükümet binasında esrar kullanmakla suçlandı. Avinyan, suçlamaları 'iftira' olarak nitelendirerek site hakkında dava açmaya hazırlandığını duyurdu.

Politik.am sitesi, bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Avinyan’ın iş saatleri içerisinde hükümet binasında arkadaşlarıyla esrar kullandığını ileri sürdü.

Konuyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Avinyan ise "Hakkımdaki iftiralar nedeniyle politik.am sitesine dava açmaya hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'TAZMİNATI ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK VERECEĞİM'

Avinyan, olayla ilgili tazminat davası açacağını ve alacağı tazminatı, gazetecilik fakültelerinde başarılı öğrencilere burs olarak vereceğini belirtti.