Norveç'ten Kaşıkçı tepkisi: Suudi elçiyi bakanlığa çağırıp hesap sordular

Suudi Arabistan'ın Oslo Büyükelçisi Norveç hükümeti tarafından Cemal Kaşıkçı vakasını çok ciddiye aldıklarına dair uyarıldı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a (MbS) muhalifliğiyle tanınan Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesi ve bir daha çıkmaması üzerinden bugün bir ay geçerken, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soereide'den bu konuda bir açıklama geldi.

'Cemal Kaşıkçı vakasının ortaya çıkmasının ardından birçok kez Suudi Arabistan'ın Oslo Büyükelçisi'ni çağırıp konuyu gündeme getirdiklerini ve kendi görüş açılarını ilettiklerini' belirten Soereide şöyle devam etti:

"Suudi elçi dün yine görüşülmek için çağrıldığı dışişleri bakanlığında iken kendisine bu meseleyi ne kadar ciddiye aldığımızı vurguladık."