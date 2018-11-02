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    Katalonya bağımsızlık yanlısı eylem

    İspanya'da Katalan bağımsızlık ilanında rol oynayanlara 25 yıla varan ağır hapis istemi

    © AFP 2018 / LLUIS GENE
    Avrupa
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    İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde tek taraflı şekilde referandum düzenlenip bağımsızlık ilan edilmesinde rol oynayan siyasi ve toplumsal liderlerden bazıları için savcılık devlete isyan suçlamasıyla 25 yıla varan ağır hapis cezaları istedi.

    Berlin'de Alman meclisi önünde Puigdemont'un bırakılması için Katalan gösterisi
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Katalan liderden İspanya hükümetine rest: Desteği çekeriz
    İspanya'da savcılığın Katalan bağımsızlık hareketinin önde gelen kişileri için 25 yıla varan ağır hapis cezaları talep etmesi, Katalonya'da tepkiyle karşılandı. 

    İddianame, bir yıl önceki bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle sanıkların devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanmaktan yargılanmasını talep etti.

    FİRARİLER HARİÇ

    22 kişiyi kapsayan iddianamede aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari isimlere yer verilmedi.

    EN AĞIR CEZA TALEBİ PUIGDEMONT'UN YARDIMCISI İÇİN

    Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında ise devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanmak suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istenildi.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
    © AP Photo / Fernando Vergara
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    Bir yıldır tutuklu bulunan Junqueras, suçlu bulunması durumunda, 25 yıl kamu görevinden men edilme ihtimaliyle de karşı karşı kalacak.

    ARDINDAN STK BAŞKANLARI VE MECLİS BAŞKANI

    Bağımsızlık yanlısı parti ERC'nin de lideri olan Junqueras'ın ardından 17 yılla en ağır ceza istenen isimler, bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşu yöneticileri Jordi Cuixart ile Jordi Sanchez ve eski Katalan Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell oldu.

    AYLARDIR HAPİSTELER

    Yargılamanın Ocak 2019'da başlaması bekleniyor. Halihazırda 9 Katalan siyasetçi bir yıldır tutuklu halde yargılanmayı bekliyor.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve bağımsızlık yanlısı Katalan lider Quim Torra
    © REUTERS / Juan Medina
    İspanya Başbakanı Sanchez, Katalan lider Torra ile ilk kez görüştü
    HÜKÜMET DAHA AZ CEZA İÇİN DEVREDE

    Hükümet tarafından atanan devletin başsavcılığı makamı ise Katalan siyasi hareketinin önde gelen isimlerinin devlete isyanla suçlanmasına ve haklarında ağır hapis cezaları istenmesine karşı çıktı. Adalet Bakanlığı'na bağlı devletin başsavcılığı, kilit suçlamanın düşürülmesiyle en fazla 12 yıl hapis istenilmesini tavsiye etti. 

    KATALAN BAŞKAN: YARGININ DEĞİL SİYASETİN KONUSU

    İspanya parlamentosunun güvenoyu vermediği Başbakan Rajoy (sağda), ayağa kalkıp Sosyalist Parti lideri Sanchez'le el sıkıştı, bu tebriğin ardından tek kelime etmeden genel kuruldan ayrıldı.
    © REUTERS / Pierre-Philippe Marcou
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    Savcılığın demir yumruğu kadar devletin başsavcılığının yumuşak eldiven girişimi de, Katalanların tepkisini çekti. Katalan Yönetimi Başkanı Quim Torra, tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaptı.

    Devlet başsavclığının daha hafif hapis cezası istemekle yetinmesini 'İspanyol siyasetinin ve yargısının hapisteki demokratları hor görüp aşağılaması' olarak değerlendiren Torra, "Bugün hükümet bu ihtilafı mahkemelerden çekip çıkarıp tekrar siyasi bir mesele haline getirmek için altın fırsatı tepmiştir" dedi.

    Etiketler:
    Adalet Bakanlığı, devletin başsavcılığı, savcılık, 25 yıl hapis istemi, Carme Forcadell, Jordi Sanchez, Jordi Cuixart, Quim Torra, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Katalonya, İspanya
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