İspanya'da Katalan bağımsızlık ilanında rol oynayanlara 25 yıla varan ağır hapis istemi

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde tek taraflı şekilde referandum düzenlenip bağımsızlık ilan edilmesinde rol oynayan siyasi ve toplumsal liderlerden bazıları için savcılık devlete isyan suçlamasıyla 25 yıla varan ağır hapis cezaları istedi.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Katalan liderden İspanya hükümetine rest: Desteği çekeriz

İspanya'da savcılığın Katalan bağımsızlık hareketinin önde gelen kişileri için 25 yıla varan ağır hapis cezaları talep etmesi, Katalonya'da tepkiyle karşılandı.

İddianame, bir yıl önceki bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle sanıkların devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanmaktan yargılanmasını talep etti.

FİRARİLER HARİÇ

22 kişiyi kapsayan iddianamede aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari isimlere yer verilmedi.

EN AĞIR CEZA TALEBİ PUIGDEMONT'UN YARDIMCISI İÇİN

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında ise devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanmak suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istenildi.

25 years in a cage. A quarter century locked in prison, for nothing more than organizing a peaceful vote. It is nothing short of medieval.#LlibertatPresosPolítics https://t.co/Nuno1SRvbH — Catalan Defence Committee Glasgow (@CDC_Glasgow) 2 Kasım 2018

© AP Photo / Fernando Vergara İspanya Başbakanı'ndan Katalonya'ya daha fazla özerklik referandumu önerisi

Bir yıldır tutuklu bulunan Junqueras, suçlu bulunması durumunda, 25 yıl kamu görevinden men edilme ihtimaliyle de karşı karşı kalacak.

ARDINDAN STK BAŞKANLARI VE MECLİS BAŞKANI

Bağımsızlık yanlısı parti ERC'nin de lideri olan Junqueras'ın ardından 17 yılla en ağır ceza istenen isimler, bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşu yöneticileri Jordi Cuixart ile Jordi Sanchez ve eski Katalan Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell oldu.

AYLARDIR HAPİSTELER

Yargılamanın Ocak 2019'da başlaması bekleniyor. Halihazırda 9 Katalan siyasetçi bir yıldır tutuklu halde yargılanmayı bekliyor.

Thousands of people gather outside Lledoners prison to demand freedom for the Catalan political prisoners.

Tomorrow marks a year since vice-president Oriol Junqueras and minister Joaquim Forn were imprisoned. #FreeThemAll pic.twitter.com/WL0vbOEmUO — Catalans for Yes🎗 (@CatalansForYes) 1 Kasım 2018

© REUTERS / Juan Medina İspanya Başbakanı Sanchez, Katalan lider Torra ile ilk kez görüştü

Hükümet tarafından atanan devletin başsavcılığı makamı ise Katalan siyasi hareketinin önde gelen isimlerinin devlete isyanla suçlanmasına ve haklarında ağır hapis cezaları istenmesine karşı çıktı. Adalet Bakanlığı'na bağlı devletin başsavcılığı, kilit suçlamanın düşürülmesiyle en fazla 12 yıl hapis istenilmesini tavsiye etti.

KATALAN BAŞKAN: YARGININ DEĞİL SİYASETİN KONUSU

Savcılığın demir yumruğu kadar devletin başsavcılığının yumuşak eldiven girişimi de, Katalanların tepkisini çekti. Katalan Yönetimi Başkanı Quim Torra, tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaptı.

Devlet başsavclığının daha hafif hapis cezası istemekle yetinmesini 'İspanyol siyasetinin ve yargısının hapisteki demokratları hor görüp aşağılaması' olarak değerlendiren Torra, "Bugün hükümet bu ihtilafı mahkemelerden çekip çıkarıp tekrar siyasi bir mesele haline getirmek için altın fırsatı tepmiştir" dedi.