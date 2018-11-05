Görevden alınan Alman istihbarat başkanının emekliliği istendi

EMEKLİ EDİLİNCEYE KADAR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Seehofer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Maassen'in erken emekliğe sevk edilmesini istediğini, Steinmeier'in bu kararı onaylayıncaya kadar Maassen'in görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti.
Kararın gerekçelerini açıklayan Seehofer, kendisi ile Maassen arasında güvenilir bir iş birliğinin artık mümkün olmadığını kaydetti.
GEÇİCİ OLARAK BAŞKANLIK GÖREVİNİ THOMAS HALDENWANG ÜSTLENECEK
MAASSEN'İN GÖÇMEN VE MÜLTECİLERE YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Maassen'in 18 Ekim'de Varşova'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı bir konuşmaya işaret eden Seehofer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde 'sol radikal güçler bulunduğuna' ve hükümetin göç ve güvenlik politikasını 'naif' olarak nitelediğine ilişkin ifadelerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.
Hans-Georg Maassen, Chemnitz kentinde iki buçuk ay önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırıları konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.
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