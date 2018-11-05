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23:08 05 Kasım 2018
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    Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen

    Görevden alınan Alman istihbarat başkanının emekliliği istendi

    © AP Photo / Gero Breloer
    Avrupa
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    Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Cumhurbaşkanı Steinmeier’den aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan İç İstihbarat Servisi Başkanı Maassen'i emekliye sevk etmesini istedi.

    Hans Georg Maassen
    © REUTERS /
    Almanya İç İstihbarat Servisi Başkanı Maassen’in görevine son verildi
    Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan ve görevinden alınan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen'i erken emekliye sevk etme kararı aldığını bildirdi.

    EMEKLİ EDİLİNCEYE KADAR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

    Seehofer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Maassen'in erken emekliğe sevk edilmesini istediğini, Steinmeier'in bu kararı onaylayıncaya kadar Maassen'in görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

    Kararın gerekçelerini açıklayan Seehofer, kendisi ile Maassen arasında güvenilir bir iş birliğinin artık mümkün olmadığını kaydetti.

    GEÇİCİ OLARAK BAŞKANLIK GÖREVİNİ THOMAS HALDENWANG ÜSTLENECEK

    Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen
    © AP Photo / Gero Breloer
    Almanya’da görevden alınan istihbarat başkanı Maassen, İçişleri Bakanlığı'nda özel danışman olacak
    "İçişleri Bakanlığı çalışanı ve özellikle Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı olarak verdiği hizmetlere rağmen Maassen'in erken emekliliğe sevk edilmesi kararını verdim" şeklinde konuşan Seehofer, Anayasayı Koruma Teşkilatı'na yeni atama yapılıncaya kadar teşkilatta başkan yardımcısı pozisyonundaki Thomas Haldenwang'in başkanlık görevini geçici olarak üstleneceğini belirtti.

    MAASSEN'İN GÖÇMEN VE MÜLTECİLERE YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    Maassen'in 18 Ekim'de Varşova'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı bir konuşmaya işaret eden Seehofer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde 'sol radikal güçler bulunduğuna' ve hükümetin göç ve güvenlik politikasını 'naif' olarak nitelediğine ilişkin ifadelerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

    Hans-Georg Maassen, Chemnitz kentinde iki buçuk ay önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırıları konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.

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    Etiketler:
    Maassen'in görevden alınması, Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hans-Georg Maassen, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Chemnitz, Almanya
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