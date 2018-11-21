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16:43 21 Kasım 2018
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    Avrupa Birliği

    AB, İtalya'nın 2019 bütçe taslağını reddederek, disiplin süreci başlatma kararı aldı

    © REUTERS / Francois Lenoir
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB), İtalya'ya 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "Aşırı Açık Prosedürü" adlı disiplin sürecini başlattı.

    AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda, yüksek kamu borcu ve 2019 taslak bütçesindeki açık nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

    Brüksel, Avrupa Komisyonu merkezi, AB bayrakları
    © REUTERS / Yves Herman
    Avrupa Komisyonu, 2019 bütçe taslağında gerekli değişikleri yapmayan İtalya'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
    AB Komisyonu, toplantı sonrasında, İtalya'nın 2019 bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle disiplin sürecinin başlatılması kararı alındığını açıkladı.

    AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

    Alınan karar doğrultusunda, İtalya'ya "Aşırı Bütçe Açığı Prosedürü" işletilecek. Söz konusu prosedür sonunda İtalya'ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek.

    İTALYA İLE AB ARASINDA BÜTÇE KRİZİ

    İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

    IMF
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
    IMF'den İtalya'ya mali genişleme uyarısı
    Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

    AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

    YUNANİSTAN'DAN SONRA EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKE

    AB Komisyonu, 23 Ekim'de İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

    İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

    Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

    İNGİLTERE'NİN KAMU BORCU DA BEKLENTİNİN ÜZERİNDE 

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere'nin kamu borcunun ekim ayında (kamu bankaları hariç) geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,6 milyar sterlin artarak toplam 8,8 milyar sterline yükseldiği bildirildi.

    Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Londra merkezli Capital Economis'in İngiltere ekonomisti Andrew Wishart, "Ekim ayında kamu borçlanmasındaki artış büyük olasılıkla kamu kurumlarındaki harcamanın 2,2 milyar sterline yükselmesinden kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

    İngiltere'nin Maliye Bakanı Philip Hammond geçen ay açıkladığı bütçe düzenlemelerinde İngiltere'de 2010 yılından beri devam eden kemer sıkma döneminin sonuna gelindiğini belirtmişti.

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    Etiketler:
    bütçe açığı, bütçe, Avrupa Birliği, italya, Yunanistan
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