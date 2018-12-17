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20:50 17 Aralık 2018
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    Strazburg

    Strazburg saldırganının alnındaki iz tartışılıyor: Radikal İslamcı olarak biliniyor ve alnında secde izi var

    © AA /
    Avrupa
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    Fransa'da Strazburg kentinde düzenlenen silahlı saldırının yarlarını sarmaya çalışırken, zanlı Cherif Chekatt'ın alnındaki iz ülkede tartışmaya sebep oldu.

    Fransa'da acil saldırı uyarısı verildi - Salzburg
    © AFP 2018 / Patrick HERTZOG
    Strazburg saldırganının öldürüldüğünü Bob Marley şarkısıyla duyuran Fransız kanaldan özür
    Saldırının yaşandığı gün, Fransız emniyet yetkilileri baş zanlının kimliğini fotoğrafıyla birlikte paylaştı. Yetkililer, olayın terör saldırısı olup olmadığını henüz bilmedikleri açıkladıklarında, bazı siyasetçiler, Cherif Chekatt'ın alnındaki 'secde' izinin, terörist olduğunu kanıtladığını iddia etti.

    Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, merkez sağdan Fransız milletvekili Meyer Habib konuya ilişkin yaptığı yorumda, "Zanlı rastgele sivil öldürdü, radikal İslamcı olarak biliniyor ve alnında secde izi var, yani terörist olduğuna dair hiç bir şüphe yok" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada, Chekatt'ın alnındaki siyah izin, çok fazla namaz kılmasından kaynakladığı yorumları geldi.

    ​CNEWS televizyonuna konuşan tarih profesörü Barbara Lefebvre, radikal İslamcıların, Kur'an'ın bir ayetine dayanarak, alınlarında bir izin oluşması için, secde yaptıklarında alınlarını bilerek sert bir yere sürttüklerini öne sürdü. Lefebvre, "Yüzünde bu iz oluşan Müslümanların dindar ve çok ibadet ettikleri düşünülüyor" diye konuştu.

    'O İZ MANEVİ'

    A policeman patrols in the rue des Grandes Arcades in Strasbourg, eastern France, after a shooting breakout, on December 11, 2018.
    © AFP 2018 / SEBASTIEN BOZON
    Strazburg'daki silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi
    Sosyal medyada bu görüşü paylaşmayan birçok kişiyse, Cherif Chekatt'ın dindar olmadığını ve birçok kez ağır suç işlediğini ileri sürdü. Ayrıca ayetteki söz konusu izin, "Maddi değil aksine manevi bir iz olduğunu ve kıyamette namaz kılanların tanınmasını sağlayan işaret olduğunu" iddia etti.

    'Gösteriş için mahsus yüzlerini sürtüyorlar'
    İnsan Hakları İzleme Örgüt Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölümü yetkililerinden Ahmet Benchemsi, Twitter'den paylaştı yorumda, "Büyük annesinin, 60 yıldır namaz kıldığını ama hiç bir zaman alınında iz oluşmadığı ve bazılarının gösteriş için özellikle yüzlerini sürttüklerini" ifade etti.

    STRAZBURG SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?

    Strazburg'da Place Kleber'de kurulan Noel pazarının yakınlarında 11 Aralık Salı akşamı gerçekleşen olayda zanlı Cherif Chekatt etrafa rastgele ateş açmıştı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

    Olayın ardından çıkan çatışmada polis tarafından yaralanan Cherif Chekatt, bir taksi şoförünü rehine alarak kaçmayı başarmıştı. Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının 'acil saldırı uyarısı' seviyesine yükseltilmişti.

    In this image made from video, emergency services arrive on the scene of a Christmas market in Strasbourg, France, Tuesday, Dec. 11, 2018
    © AP Photo /
    ​Strazburg saldırganı operasyonda etkisiz hale getirildi
    Saldırının baş zanlısı Cherif Chekatt 48 saatlik kaçışının ardından perşembe akşamı saldırıyı gerçekleştirdiği bölgenin sadece 2 kilometre ötesinde polis tarafından yapılan bir operasyonla öldürülmüştü. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

    Alman makamlarınca 2016 yılında Chekatt'ın suç işlemeye son derece eğilimli olduğu ve maddi kazanç uğruna ilerde de suç işleyebileceği rapor edilmişti.

    Yıllardır İslamcı terör eylemlerine sahne olan Fransa'da şimdiye kadar 250'ye yakın kişi hayatını kaybetti.

    Etiketler:
    secde, tartışma, Euronews, Barbara Lefebvre, Meyer Habib, Cherif Chekatt, Strazburg, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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