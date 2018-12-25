DNR, Donbass'a kimyasal madde yüklü tren geldiği uyarısı yaptı

Bu zehirin Donbass bölgesinde kimyasal provokasyon için kullanılabileceğini belirten Basurin, ellerinde bu bölgede İngiliz ve Amerikalı istihbarat servisi uzmanlarının bulunduğu bilgisi olduğunu da kaydetti.
Basurin, mevcut verilerin kendilerini ciddi şekilde kaygılandırdığını belirterek bölgede 70 binden fazla sivilin bu zehirli maddelerden etkilenebileceğini söyledi.
Basurin ayrıca, uluslararası örgütlere çağrı yaparak Kiev'e baskı yapmalarını ve kimyasal silahlar kullanarak planladığı bu terör eylemini gerçekleştirmesine izin vermemelerini istedi.
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