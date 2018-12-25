DNR, Donbass'a kimyasal madde yüklü tren geldiği uyarısı yaptı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, Donetsk yakınlarında Ukrayna güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunan bölgeye, çok zehirli madde taşıyan bir trenin geldiğini belirtti.

Basurin, "İstihbaratımız, içinde çok zehirli maddeler olan mavi varillerle dolu bir trenin Krasnagarovki istasyonuna geldiği bilgisini aldı. Trendeki zehirli madde dolu variller, koruyucu kıyafetler giyen Ukraynalı askerler tarafından boşaltıyor" dedi.

Bu zehirin Donbass bölgesinde kimyasal provokasyon için kullanılabileceğini belirten Basurin, ellerinde bu bölgede İngiliz ve Amerikalı istihbarat servisi uzmanlarının bulunduğu bilgisi olduğunu da kaydetti.

Basurin, mevcut verilerin kendilerini ciddi şekilde kaygılandırdığını belirterek bölgede 70 binden fazla sivilin bu zehirli maddelerden etkilenebileceğini söyledi.

Basurin ayrıca, uluslararası örgütlere çağrı yaparak Kiev'e baskı yapmalarını ve kimyasal silahlar kullanarak planladığı bu terör eylemini gerçekleştirmesine izin vermemelerini istedi.