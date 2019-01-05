Anonymous, AB içinde dezenformasyon biriminin varlığıyla ilgili verileri yayınladı

Uluslararası hacker grubu Anonymous tarafından yayınlanan Integrity Initiative (İngiliz hükümetinin bilgi projesi) ile ilgili belge, Avrupa Birliği (AB) içinde bir dezenformasyon biriminin varlığından açıkça bahsediyor.

Anonymous, Integrity Initiative'in İşçi Partisi ve lideri, RT kanalının faaliyetleri ve Londra'nın Rusya ile komşu olan ülkelerdeki çalışmalarını analiz ettiğini ispatlayan yeni belge ve faturalar yayınladı.

© Flickr / Ricardo Alguacil Anonymous'tan yeni ifşaat: Katalonya referandumuna Rus müdahalesi iddiaları yalan

Belgeler, özellikle eski SSCB ülkelerindeki durum, Salisbury'deki olay ve Suriye de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgilidir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, daha önce Anonymous tarafından yayınlanan Londra'nın AB ülkelerinin iç işlerine müdahalesi, Rusya'ya karşı enformasyon savaşının yürütüldüğüyle ilgili belgelerin doğru olduğunu itiraf etmişti.

Belgeler arasında, RT'nin faaliyetleri hakkında Integrity Initiative için hazırlanan raporlar ve bu çalışmaların karşılığı olarak ödenen faturalar da bulunuyor.

Moldova hakkında yayınlanan analitik raporda, "Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya ve ayrıca Belçika (Brüksel ve NATO'da bulunan AB dezenformasyon birimi) ve Hollanda'daki (Europol) ilgili bölgesel kümeler yoluyla iletilen bilgi materyallerinin birleştirilmesi" öneriliyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi resmi internet sitesindeki verilere göre, AB'de Rusya ve Rus diline karşı mücadeleyi amaçlayan East StratCom Task Force birimi bulunuyor. Belirlenen hedefleri arasında, Avrupa bilgi gündeminin Sovyet sonrası Doğu Avrupa ülkelerinde tanıtılması yer alıyor.