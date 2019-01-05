Fransa'da Sarı Yelekler 8. haftada yine sokaklarda: Ülke genelinde katılım 25 bin

Fransa'daki gösterilerin sekizinci haftasında Sarı Yelekler, ülkenin değişik şehirlerinde bir kez daha sokaklara döküldü. Binlerce eylemci sabah saatlerinde Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. "Macron istifa" sloganları atan göstericiler, başkentin çeşitli sokaklarında yürüdü.
WATCH: #YellowVests movement holds protests in Paris for eight weeks in a row https://t.co/Mcw2eYzJR4 #GiletsJaunes pic.twitter.com/B9hdFYZ3YW— Sputnik (@SputnikInt) January 5, 2019
Öğlen saatlerinde Paris Belediyesinde bir araya gelen göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Belediyenin çevresinde eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, kendilerine taş ve şişe fırlatan eylemcilere biber gazı sıkarak karşılık verdi.
Scuffles break out as #YellowVests return to streets for 1st protest of 2019 (WATCH LIVE) https://t.co/GIUBl6EKld pic.twitter.com/Nd90yV83Ic— RT (@RT_com) January 5, 2019
Göstericiler, belediyeden Ulusal Meclis'e doğru yürüyüşe geçti. Ancak polis, eylemcilerin Meclis'e yaklaşmasını izin vermeyince Orsay Müzesi yakınlarında gerginlik tırmandı. Polis, göstericilere biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Orsay Müzesi, eylemde çıkan olaylar nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.
Eylemciler, Seine Nehri üzerindeki küçük bir tekneyi ateşe verdi. Bu olaylar üzerine Paris sokaklarına dağılan göstericiler, Saint-Germain Bulvarı'nda birçok araç yaktı. Yaklaşık 400 eylemci de akşam saatlerinde tekrar Champs-Elysees Caddesi'ne geldi. Polis, yolu kapatmaya çalışan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.
French 'yellow vests' rail against unrepentant Macron, tear gas in Paris https://t.co/D1CadL02ZE pic.twitter.com/kbMlMiTabH— Reuters Top News (@Reuters) January 5, 2019
SÖZCÜDEN BASIN AÇIKLAMASI: SAYIN MACRON, DAVRANIŞ VE SÖZLERİNİZ SİZİ İTİBARSIZLAŞTIRDI
Sarı Yelekler'in sözcüsü Priscillia Ludosky, Paris Belediyesinin önünde yaptığı basın açıklamasında, Macron'un yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada Sarı Yelekler hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Macron'un gösterilerde şiddet olaylarını kınadığını ancak polisin protestoculara karşı uyguladığı şiddetten bahsetmediğini belirten Ludosky, Macron'un sarı yelek hareketini meşru görmemesinin, eylemcilerin daha da kenetlenmesine sebep olduğunu söyledi. Ludosky, "Sayın Emmanuel Macron, davranışlarınız ve sözleriniz sizi itibarsızlaştırdı" dedi.
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FRANSA GENELİNDEKİ EYLEMLER
Yaklaşık 2 bin eylemcinin katıldığı Rouen şehrindeki gösteride polisle eylemciler arasında zaman zaman çatışma çıktı. Eylemde çıkan olaylarda, 4 kişi gözaltına alındı. Lyon'da da göstericiler A7 otoyolunda kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Bordeaux şehrindeki eylemde de birçok araç ateşe verildi.
Ülke genelinde düzenlenen gösterilere yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Eylemlerde 3 bin 600 polis görev yaptı.
FRANSA'DA SARI YELEKLER HAREKETİ
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİNDEN FAZLA YARALI, 4 BİN 570 GÖZALTI, 216 TUTUKLAMA
Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.
MACRON'UN AÇIKLAMALARI
Macron, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada Sarı Yelekler'in sözcülerinin halkın adına konuştuklarını zannettiklerini belirterek, ancak onların "halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa" hitap ettiklerini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Macron, sözcülerin, gazetecileri, güvenlik güçlerini, yabancıları, milletvekillerini ve belediye başkanlarını hedef aldıklarını ifade etmişti.
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