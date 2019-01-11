Almanya'da Neonazilere bilgi veren polis hakkında soruşturma

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Hessen'deki bir polis memuru, "Aryans" adlı Neonazi grubundan bir tanıdığına bilgiler vermekle suçlanıyor.
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
"Aryans" grubunun Almanya genelinde şiddet yanlısı bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.
Halle Eyalet Mahkemesinde yargılanan grup üyelerinden Martina H'nın cep telefonunun soruşturma kapsamında incelendiği ifade edildi.
Martina H'nın söz konusu polisten iki kez bilgi istediği ve polisin de bu bilgileri verdiği aktarıldı.
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