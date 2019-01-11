Kayıt
22:26 11 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İtalya bayrağı

    'İtalya, Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açmaya hazırlanıyor'

    © AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İtalya'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlandığı iddia edildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Pompeo: Suriye'nin geleceğine dair görüşmelerde Esad'ın rolü olabilir
    BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre ülkenin en büyük gazetelerinden La Repubblica, "Savaş sonrası Suriye'de diplomasi denemeleri: İtalya büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor" başlıklı bir haber yayımladı.

    Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de "bu adımın gerekliliğinin ve zamanlamasının değerlendirildiğini" söyledi.

    La Repubblica'nın haberinde, İtalya'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açan ilk Avrupa ülkesi olabileceği iddia edildi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, İtalyan hükümetinin Şam Büyükelçiliği'ni yeniden faaliyete sokma hazırlıkları kapsamında haftalardır hamlelerde bulunduğu belirtildi.

    Gazeteye konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise büyükelçiliğin yeniden açılması için "halen yerine getirilmesi gereken çok sayıda siyasi adımın" bulunduğunu vurguladı. İsmi gizli tutulan İtalyan Dışişleri yetkilileri, bu konuda Avrupa Birliği ile uyum içinde hareket edeceklerini belirtirken "Ancak bu aşamada tartışılan şey (büyükelçiliğin) açılıp açılmayacağı değil, ne zaman açılacağı" dedi.

    RESMİ OLARAK KAPATILMAMIŞTI

    La Repubblica, İtalya'nın Şam büyükelçiliğinin hiçbir zaman resmi olarak kapatılmadığını, yalnızca Şam Büyükelçisi'nin İtalya'ya geri çağrıldığını da vurguladı.

    28. Arap Birliği Zirvesi
    © REUTERS / Mohammad Hamed
    Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Esad'a çağrı: Arap Birliği'ne dönüş için gerekli hazırlıkları yapın
    Habere göre son yıllarda İtalya'nın Şam Büyükelçiliği'nde bir idari görevli bulunuyordu, ancak geçen Aralık ayında "maslahatgüzar" olarak görev yapmak üzere bir diplomatik görevli atandı. Bu maslahatgüzarın, Suriye hükümeti ile temas kurmak amacıyla "keşif görevlerine" başladığı belirtildi.

    Bu haberin ardından Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Bu adımın gerekli olup olmadığını ve zamanlamasını değerlendirmek için çalışıyoruz. Ülkelerde büyükelçilikler bulundurmak bizim için önemli bir öncelik" dedi.

    Dışişleri Bakanı, "Korkunç bir savaş yaşandığını ve durumun hala istikrarsız olduğunu göz önünde bulundurursak, diplomatik temsilciliğimizin tam olarak yeniden açılabilmesi için durumun daha normalleşmesi yönünde ilerlemeliyiz. İtalya, fiziksel olarak kapalı oldukları yerlerdeki büyükelçilikleri yeniden açmak için genel olarak fırsatları değerlendirmektedir. Suriye özelinde ise değerlendirmeler tamamen bu ülkedeki durumun ne şekilde evrildiğine bağlıdır" diye konuştu.

    DIŞİŞLERİ MÜSTEŞARI: DOĞRU ZAMAN GELDİ

    Lübnan bayrağı
    © AFP 2018 / PATRICK BAZ
    Lübnan'da Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 'Arap Birliği zirvesine çağrılması' tartışılıyor
    İtalyan haber ajansı Nova'nın bugün geçtiği habere göre de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano geçen Kasım ayında bu ajansa yaptığı açıklamada Şam büyükelçiliğini yeniden açmak için "doğru zamanın geldiğini" söylemişti.

    İtalya, Suriye'deki savaşın ağırlaşmasının ardından 2012 yılında Şam Büyükelçisi Achille Amerio'yu geri çağırmıştı.

    LİBYA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ İLK AÇAN AVRUPA ÜLKESİ İTALYA'YDI

    İtalya 2017'de Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açarak bu adımı atan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu.

    İtalya'nın bir önceki hükümeti de geçen yıl, AB'nin "kara listesindeki" Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Mamluk'u gizlice Roma'ya getirerek görüşmelerde bulunmuştu. Dönemin İçişleri Bakanı Marco Minniti'nin Ali Mamluk ile görüşmesi tepkilere neden olmuştu.

    Öte yandan İtalya'nın eski Başbakanı Matteo Renzi bugün parlamentoya bir soru önergesi vererek, ABD'nin Suriye'den çıkmasının ardından İtalyan hükümetinin "Kürtlere yardım etmek ve radikal İslam'la mücadele için ne yapmayı planladığını" sordu.

    Etiketler:
    Övgü Pınar, Libya, Şam, Suriye, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'daki doğa koruma alanları ve milli parklar
    Rusya'nın doğal güzellikleriyle nefes kesen milli parkları
    Karikatür
    Hırvatistan İsrail'den ikinci el F-16 satın almaktan vazgeçti
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet