Huawei, casusluk şüphesiyle Polonya'da tutuklanan çalışanını kovdu

Geçen hafta, Polonya devlet televizyonu, Huawei şirketinin Polonya ofisinde çalışan bir personel ile Polonya İçgüvenlik Ajansı'nın (ABW) eski bir üst düzey çalışanının Çin için casusuluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandıklarını bildirmişti.
Açıklamada ayrıca, "Huawei, şirketin iş sözleşmeleriyle ilgili iç tüzüğe dayanarak, Wang Weijin ile olan iş sözleşmesini derhal sonlandırmaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.
Çalışanlara yönelik uyarının da bulunduğu açıklamda Huawei'in faaliyet gösterdiği ülkelerin norm ve yasalarına uyduğu ve tüm çalışanlarından da ilgili yasa ve yönetmeliklere uymalarını istediği vurgulandı.
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