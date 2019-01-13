Yunanistan'da devlet televizyonu protestocular tarafından işgal edildi

Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden yayımlanmaya başlanan haber bülteninde sunucu sözü ellerinde "İşçi hakları öne çıkarılsın", "Teröre geçit yok" yazılı dövizlerle stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı.
Teachers demonstrate in the studio of state TV (ERT) #Greece pic.twitter.com/CpAKqzDrui— Costas Kantouris (@CostasKantouris) January 12, 2019
'TALEPLERİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR'
Polisin müdahale etmediği olayın ardından ERT1, normal yayınına devam ederken öğretmenler, sloganlar eşliğinde binayı terk etti.
Yunanistan'da eğitim görevlilerinin atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısına itiraz eden öğretmenler, dün çeşiti sendikaların çağrısıyla başkent Atina'da protesto eylemi düzenlemişti.
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