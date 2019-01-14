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03:06 14 Ocak 2019
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    Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakim karşısında

    'Yunanistan'a kaçan darbeciler için başka bir ülke aranıyor'

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 eski askerin, başka bir ülkeye gitmeleri için müzakere yürütüldüğü ileri sürüldü.

    Mahkeme
    © AA /
    Yunan mahkemesinden nihai karar: 8 darbeci askere iltica hakkı verildi
    Yunanistan'ın Real News gazetesinde yer alan haberde, FETÖ üyesi darbeci askerlerin gönderilebileceği bir ülkenin bulunmasına yönelik çabaların sürdüğü belirtildi.  Gazeteye göre, 8 eski askerden 4'ünün iltica işlemleri tamamlanırken, diğer 4'ünün nisan ayına kadar iltica haklarını kazanacakları ifade edildi.

    İltica ile darbeci askerlerin seyahat belgesi alma hakkına sahipken bunun gerçekleşmediği vurgulanan haberde, neden olarak bazı ülkelerle "perde arkasında" yürütülen müzakerelerin bulunduğu belirtildi.

    Gazete ayrıca, 8 eski askeri temsil edenlerin, söz konusu ülkelerle müzakerelerinde Türkiye'ye kaçırılma ihtimallerine karşı kesin güvence talep ettiklerini ileri sürdü.

    Öte yandan, darbeci askerleri resmi veya gayri resmi yollardan kabul etmesi amaçlanan ülkelerin ise Avrupa dışında bir başka kıtada bulunduğu bilgisine yer verildi.

    Darbeci askerlerin kırmızı bültenle aranması için Türkiye'nin İnterpol'e yazı yazdığını bildiren gazete, başka bir ülke aranmasında bu durumun da etkili olduğunu savundu.

    TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

    Yunanistan iadesi talep edilen darbeci askerler / Yunanistan Yüksek Mahkemesi
    Alkis Konstantinidis
    Yunanistan, darbeci askerlerin iade talebini 3. kez reddetti
    15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin iade talepleri üç kez Yunan yargısı tarafından reddedilmişti. Yunanistan'da Danıştay darbecilerin iltica taleplerinin onaylanmasına yönelik karar almıştı.

    Darbeciler, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolmasının ardından, tutuldukları polis karakolundan çıkarılarak, yoğun güvenlik önlemleri altında gizli bir yere götürülmüştü. Yunan basını daha sonra, darbecilerin askeri bir bölgede tutuldukları iddiasında bulunmuştu. Türkiye'de devam eden mahkemede ise Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 8 firari sanığın dosyasının ayrılmasını talep etmişti.

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    Etiketler:
    Türkiye-Yunanistan İlişkileri, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Real News gazetesi, Yunanistan, Türkiye
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