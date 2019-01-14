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14:08 14 Ocak 2019
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    Aşk Çeşmesi olarak da bilinen Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi)

    Aşk Çeşmesi'nde 1.5 milyon euro'luk kavga: Belediye ile kilise karşı karşıya geldi

    © AA / Alvaro Padilla Bengoa
    Avrupa
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    İtalya'nın başkenti Roma'daki en turistik mekanlardan biri olan Aşk Çeşmesi'ne (Trevi Çeşmesi) atılan bozuk paralar, belediye ile Katolik Kilisesi'ne ait bir yardım kuruluşu arasında gerilime neden oldu.

    Kenti ziyaret edenlerin geleneksel olarak "hayatlarının aşkını bulma" ve "Roma'ya tekrar gelme" dileğiyle bu çeşmeye attığı bozuk paraların toplam değeri yılda 1.5 milyon euro'ya ulaşıyor.

    BBC'den Övgü Pınar'ın haberine göre, bu para bugüne kadar Katolik yardım kuruluşu Caritas'a veriliyordu. Ancak Roma Belediyesi Nisan ayından itibaren Aşk Çeşmesi'nden çıkarılan parayı, büyük zarar içindeki belediyenin kasasına aktarmayı planlıyor.

    Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, göreve gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra 2017'de, bu parayı Caritas'tan alarak belediyeye devretme kararı almıştı. Ancak tepkiler üzerine uygulamaya geçilmemiş, karar birkaç kez ertelenmişti.

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    © AA / Barış Seçkin
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    'YOKSULLARIN PARASI KESİLİYOR'

    İtalyan basını, bu kararın sonunda gelecek Nisan ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bu gelişme tartışmayı yeniden kızıştırırken, Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire belediyeyi sert şekilde eleştirdi.
    Avvenire'de "Yoksulların parası kesiliyor" başlıklı bir makale yayımlandı ve "Bu karar, en yoksullara verilen hizmetlerin azaltılmasına ya da sonlandırılmasına yol açacak. Kentin sosyal atmosferi üzerinde de yansımaları olacak" denildi.

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise bu karara tepkilerin yanı sıra destek verenler de oldu. Karara destek veren sosyal medya kullanıcıları, Caritas'ın en büyük Katolik yardım kuruluşlarından olduğuna dikkat çekerek "Caritas'ın başka gelir kaynakları da var, fakirlerin arkasına saklanmasın", "Roma Belediyesi bu parayı kamu hizmetleri ve sosyal projeler için kullanmalı" gibi mesajlar yazdı.

    Öte yandan Roma'nın eski belediye başkanlarından Francesco Rutelli ise, Aşk Çeşmesi'ndeki paraların Caritas'a verilmesi kararının kendi döneminde, 1990'larda alındığını hatırlattı ve "Bu paraların yoksul insanlara sıcak yemek vermek için kullanılması güzel bir uygulama. Bundan daha iyi bir amaç bulmak zor" dedi.

    Aşk Çeşmesi’nde çıplak yüzen adam
    © Fotoğraf : DHA
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    MİLYONLARCA TURİST ZİYARET EDİYOR

    18. yüzyılda yapılan Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Çeşmeye bozuk para atma geleneğinin nasıl başladığı net olarak bilinmese de hem çeşmenin hem de bu para atma geleneğinin popülerliğinde sinemanın etkisi büyük.

    1954 tarihli Amerikan filmi "Aşk Çeşmesi" (Three Coins in the Fountain), Trevi Çeşmesi'ne bozuk para atarak dilek tutma geleneğini kitlelere tanıtmıştı.
    Federico Fellini'nin 1960 tarihli "Tatlı Hayat" (La Dolce Vita) filminde Anita Ekberg'in elbisesiyle çeşmeye girdiği sahne de Trevi Çeşmesi'nin bir popüler kültür imgesine dönüşmesini sağlamıştı.

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    Etiketler:
    dilek parası, trevi çeşmesi, Aşk Çeşmesi, İtalya
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