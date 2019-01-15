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    İtalya'nın ilk siyah bakanı Cecile Kyenge

    İtalya’nın ilk siyah bakanına ‘orangutan’ diyen senatöre hapis cezası

    © AP Photo / Gregorio Borgia
    Avrupa
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    İtalya'da 2013'teki bir seçim mitinginde ülkenin ilk siyah bakanı Cecile Kyenge'ye “orangutan" diyen, iktidardaki aşırı sağcı Lig Partisi'nin senatörlerinden Roberto Calderoli 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Bergamo kentinde görülen davada mahkeme, Kyenge'ye "orangutan" diyen Calderoli'yi ‘ırkçı hakaretten' suçlu bularak 18 ay hapis cezası verdi.

    İtalya'da ırkçılık karşıtı eylem
    © REUTERS / Yara Nardi
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    ​Calderoli, mitingde "Ne zaman Kyenge'nin fotoğraflarını görsem, aklıma orangutandan başka bir şey gelmiyor" demişti.

    O dönemde, Avrupa Parlamentosu üyesi olan Entegrasyon Bakanı Kyenge, Calderoli'ye dava açmıştı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre suçlamaları reddeden ve Kyenge'ye ‘şaka yollu takıldığını' öne süren Calderoli'nin hapse girip girmeyeceği temyiz duruşmalarından sonra belli olacak. Ülkede 2 yılın altındaki cezalar genellikle tecil ediliyor.

    SEÇİM TOPLANTILARINDA MUZ ATILDI

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tıp okumak için 1983'te İtalya'ya gelen Kyenge ise "ülkede ırkçılığın yükselişe geçtiği bir dönemde" kararın son derece önemli olduğunu söyledi.

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    © Fotoğraf : AA
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    Kyenge, "Bu karar, ülkede hâlâ, ırkçı saldırılara maruz kalan insanların saygı ve onuru için konuşmaya çalışan yargıçların var olduğunu gösteren önemli bir işaret" dedi.

    Cecile Kyenge, Enrico Letta hükümeti döneminde benzer ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Seçim etkinliklerinde Kyenge'ye muz atılmıştı.

    Lig Partisi'nin Avrupa Parlamentosu üyelerinden Mario Borghezio, Kyenge'nin bakanlığa atanmasından sonra Letta'nın kabinesine ‘bongo bongo hükümeti' dediği için 2017'de 50 bin euro cezaya çarptırılmıştı.

    Kyenge'nin 9 başka siyasetçiye açtığı davalar devam ediyor.

    Lig Partisi'nin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de kendilerini "ırkçı" olarak niteleyen Kyenge'ye hakaret davası açtı.

    Etiketler:
    ırkçı, siyahi, Lig partisi, Mario Borghezio, Matteo Salvini, Roberto Calderoli, Cecile Kyenge, Avrupa, İtalya
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