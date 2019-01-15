İtalya’nın ilk siyah bakanına ‘orangutan’ diyen senatöre hapis cezası

Bergamo kentinde görülen davada mahkeme, Kyenge'ye "orangutan" diyen Calderoli'yi ‘ırkçı hakaretten' suçlu bularak 18 ay hapis cezası verdi.

Buone notizie da Bergamo: #Calderoli condannato ad un anno e mezzo per gli insulti razzisti rivolti a me nel 2013: pena sospesa, ma sentenza incoraggiante per chi lotta contro la piaga del razzismo in Italia. Abbiamo vinto! pic.twitter.com/crLdbYJ3rf — Cécile Kyenge (@ckyenge) January 14, 2019

© REUTERS / Yara Nardi İtalya'da onbinler, ırkçı saldırıya karşı yürüdü

​Calderoli, mitingde "Ne zaman Kyenge'nin fotoğraflarını görsem, aklıma orangutandan başka bir şey gelmiyor" demişti.

O dönemde, Avrupa Parlamentosu üyesi olan Entegrasyon Bakanı Kyenge, Calderoli'ye dava açmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre suçlamaları reddeden ve Kyenge'ye ‘şaka yollu takıldığını' öne süren Calderoli'nin hapse girip girmeyeceği temyiz duruşmalarından sonra belli olacak. Ülkede 2 yılın altındaki cezalar genellikle tecil ediliyor.

SEÇİM TOPLANTILARINDA MUZ ATILDI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tıp okumak için 1983'te İtalya'ya gelen Kyenge ise "ülkede ırkçılığın yükselişe geçtiği bir dönemde" kararın son derece önemli olduğunu söyledi.

Kyenge, "Bu karar, ülkede hâlâ, ırkçı saldırılara maruz kalan insanların saygı ve onuru için konuşmaya çalışan yargıçların var olduğunu gösteren önemli bir işaret" dedi.

Cecile Kyenge, Enrico Letta hükümeti döneminde benzer ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Seçim etkinliklerinde Kyenge'ye muz atılmıştı.

Lig Partisi'nin Avrupa Parlamentosu üyelerinden Mario Borghezio, Kyenge'nin bakanlığa atanmasından sonra Letta'nın kabinesine ‘bongo bongo hükümeti' dediği için 2017'de 50 bin euro cezaya çarptırılmıştı.

Kyenge'nin 9 başka siyasetçiye açtığı davalar devam ediyor.

Lig Partisi'nin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de kendilerini "ırkçı" olarak niteleyen Kyenge'ye hakaret davası açtı.