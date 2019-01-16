Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Oyun oynama zamanı bitti

Maas, İngiltere hükümeti ile AB Komisyonunun müzakere ettiği Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu tarafından reddedilmesini, Deutschlandfunk radyosuna değerlendirdi.

Gelecekte İngiltere ile AB arasındaki ilişkinin nasıl olacağının çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Maas, "Çözüme ihtiyacımız var. Hızlı bir çözüme. Fazla vaktimiz yok. Şimdi oyun oynama zamanı bitti" ifadelerini kullandı.

Maas, İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi olan 29 Mart'ın ertelenmesinin bir opsiyon olup olmayacağına ilişkin de "Buna İngilizler karar verecek. Bu konu dün gündeme gelmedi. Böyle bir başvuru olursa yapıcı bir şekilde ele alırız. Çok kolay olmayacak. Çünkü mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Birçok soru ortaya çıkıyor. Ne kadar erteleyebiliriz? Gidilecek yol nedir?" cevabını verdi.

© REUTERS / Henry Nicholls Londra'da Brexit karşıtları, anlaşmanın reddedilmesini kutladı 5

Önce İngiltere'nin ne yapmak istediğini, neyin önemli olduğunu ifade etmesi ve bu konularda ülke içinde anlaşma sağlanması gerektiğine işaret eden Maas, Londra'nın Brexit için bir anlaşma yapmayı amaçlayan bir yolu olduğunda, tarihin ertelenmesi konusunun konuşulmasının mantıklı olabileceğini söyledi.

İngiltere Parlamentosunun aylarca AB Komisyonu ile müzakere ettiği anlaşmayı reddettiğini anımsatan Maas, "Şimdi sıra İngiltere'de. Dün ne istedikleri ortaya çıkmadı. Biz tüm senaryolara hazırlanıyoruz" diye konuştu.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Brexit uçurumundan aşağı yuvarlanırken May arabada kilitli kaldı

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınıra ilişkin bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Maas, "Tüm tarafların İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında sert sınır olmasını ve siyasi huzursuzluk çıkmasını engellemek istediğine inanıyorum." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May hakkındaki güven oylamasını ve May'ın sunacağı yeni önerileri beklemek gerektiğini ifade eden Maas, May'ın devrilmesinin durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini, İngiltere ile AB Komisyonu arasında yürütülecek görüşmeler için görev başında olan bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.