Fransa anlaşmasız Brexit ihtimaline hazırlanıyor

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından, anlaşmasız Brexit ihtimalinin artık yüksek olduğu vurgulandı.

Anlaşmasız ayrılık senaryosunun gerçekleşmesi halinde bunun İngiltere için olumsuz, Fransa ve Avrupa için kötü sonuç doğuracağı belirtilen açıklamada, Fransa'nın anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdığı bilgisine yer verildi.

BREXİT İLE İLGİLİ YASA TASARISI

Fransa Ulusal Meclisinde bu hafta sonuna kadar Brexit ile ilgili yasa tasarısının oylanması bekleniyor. Tasarının anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı alınacak önlemleri içerdiği belirtildi.

Tasarıya göre, İngiltere'den alınan diploma ve sertifikalar İngiltere AB'den ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl daha geçerli olacak.

Tasarıda ayrıca Fransa'da iş yapan İngiliz şirketlerinin faaliyetlerine devam edebileceği vurgulanacak.