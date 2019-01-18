Yunanistan Atina'daki caminin açılışı için yeni tarih verdi

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu, daha önce 5 kez açılış tarihi verilen Atina'daki caminin resmi açılışının bu yılın mart ayında yapılacağını duyurdu.

Gavroglu, Meclis'te yaptığı konuşmada, ibadete açık cami bulunmayan başkent Atina'da açılışı uzun süredir ertelenen cami hakkında bilgi verdi.

Binanın yapımınıntamamlandığını ifade eden Gavroglu, "Caminin açılışı mart ayı içinde gerçekleşecek" dedi.

Gavroglu ayrıca, caminin giderleri için ayrılacak kaynağa ilişkin partiler arasında uzlaşma sağlandığını ifade etti.

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Mevcut plana göre, cami yapımı için karar, ilk olarak 2006'da alınmıştı.

2017'nin ilk aylarında bitirileceği duyurulan caminin açılışı için 5 kez tarih verilmiş ancak bir türlü açılamamıştı.

Edinilen bilgiye göre, bina ve abdesthane inşaatı tamamlanmıştı ancak açılış çevre düzenlemesi bürokratik nedenlerden dolayı gecikti.

İnşaatın tamamlanmasının ardından cami yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından 2 devlet görevlisi, 2 belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden 2 temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

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Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, Ağustos 2016'da meclis tarafından alınan kararın ardından 4'lü konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmayacak. Plana göre, camide çocuk parkı ve şadırvan da yer alacak. Cami için 887 bin avro bütçe ayrıldı.

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ayrıca, caminin imamı için iş ilanı vererek adaylara başvuru çağrısında bulunmuştu.

Yunanistan'da yaklaşık 200 bin Müslüman yaşadığı tahmin ediliyor.