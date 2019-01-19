Eski Interpol Başkanının eşi Fransa'dan sığınma istedi

BBC'nin haberine göre, Interpol'un merkezinin bulunduğu Lyon kentinde yaşayan Grace Meng, kendisi ve 7 yaşındaki ikiz çocukları için Fransa'dan sığınma istedi. Grace Meng, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, kaçırılmaktan korktuğunu belirterek, "Tuhaf telefonlar alıyorum. Arabama bile hasar verildi" dedi.

Çinli bir kadın ile erkeğin kendisini kaldığı otele kadar takip ettiklerini ileri süren Meng, güvenlik sebebiyle basına yüzünü göstermiyor.

Interpol'den geçen ekim başında yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Meng Hongvey'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrıldığı ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı bildirilmişti.

© AP Photo / Kang Kyung-kook/Newsis Interpol'ün yeni başkanı Güney Kore'den

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu birkaç gün sonra Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Meng hakkında yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Interpol, Çin'in soruşturma duyurusunun ardından, Meng'ın istifa ettiğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilen Meng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.