Rusya ve Yunanistan Türk Akımı’nı görüştü

Gruşko, Atina’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlenen basın brifinginde, “Türk Akımı’nın uzatılması için çeşitli seçenekler değerlendiriliyor. Tüm seçenekler masada. Ama hepsinin ticari anlamda geçerli ve cazip olması gerekiyor” dedi.

İki ülkenin doğalgaz alanındaki işbirliğinin sadece Türk Akımı’nın uzatılmasıyla kısıtlı olmadığını dikkat çeken Gruşko, Rus şirketlerin Yunan adalarının gazla temin edilmesi projesine ilgi duyduğunu dile getirdi.

Rus diplomat, bugün Yunanistan’ın doğalgaz piyasasındaki Rus payının yüzde 60’tan fazla olduğunu hatırlattı.