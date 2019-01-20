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14:45 20 Ocak 2019
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    Yunanistan

    Atina'da Prespa Anlaşması protestosu

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi bir araya gelecek. Sokaklardaki güvenliği sağlamak amacıyla 2 bin polis şimdiden görev başında.

    Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda yerel saatle 14.00'te (TSİ 15.00) başlaması planlanan miting dolayısıyla polis geniş güvenlik önlemleri aldı, merkez bölge saat 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı. Metro trenleri de saat 10.00'dan itibaren kapatılan merkezi istasyonlarında duraklamadan seferlere devam edecek.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Eric Vidal
    Çipras'tan Makedonya ile varılan Prespa Anlaşması açıklaması: Gurur duyuyorum
    Yüzlerce otobüs Yunanistan'ın dört bir yanından miting katılımcılarını başkente getirecek. Sokaklardaki güvenliği sağlamak amacıyla 2 bin polis şimdiden görev başında. Polis yetkilileri, büyük mitinge katılacak göstericilerle Atina Üniversitesi'nin yakınında karşı gösteri için hazırlık yapan anarşistler arasında provokasyon sonucu çatışmalar yaşanabileceğinden endişe ediyor.

    Organizatörler, mitingin partilerle ilgisi olmayacağını vurguluyor ve ‘ulusal birlik, beraberlik ve ciddiyet' çağrısı yaparak, 'tarihi gerçeğe istinaden çözülmesi gereken' sorunla ilgili radikal ifadelerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

    Mitinge ABD, Kanada ve diğer ülkelerden Makedon örgütlerinin temsilcilerinin, ayrıca çok sayıda din adamının da katılması bekleniyor.

    Organizatörler bugünkü mitinge gelecek olanların sayısının en az geçen şubatta yapılan mitingin topladığı sayıya, yani resmi verilere göre 135 bin kişiye ulaşmasını bekliyor.

    İSİM SORUNU VE PRESPA ANLAŞMASI

    Prespa Anlaşması, Makedonya'nın isminin ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' anlamına gelen ‘Republika Severna Makedonija' olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

    Makedonya bayrağı ve hükümet binası, Üsküp/Makedonya
    © AP Photo / Boris Grdanoski
    Makedonya Meclisi, ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti yapan değişikliği onayladı
    Yunanistan, kendi sınırları içinde ‘Makedonya' isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle uzun yıllardır Makedonya'nın adının değişmesini talep ediyor.

    Bağımsızlığını 1991'de ilan eden Makedonya, Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

    1993'te Birleşmiş Milletler'e (BM) kabul edilen Makedonya, yine Yunanistan'ın itirazı üzerine geçici olarak ‘Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya' (FYROM) adıyla üyeliğe geçmişti.

    Yunanistan halkının bir kısmı Üsküp yönetimini ‘Makedon kimliğini' çalmaya çalışmakla suçluyor.

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    Etiketler:
    Prespa Anlaşması, Miting, Protesto, AB, NATO, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Makedonya, Atina, Yunanistan
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