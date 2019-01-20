Yunanistan hükümeti, Atina'daki provokasyonlardan ötürü aşırı sağcıları suçladı

Yunanistan Başbakanlığının açıklamasında, "Maalesef, gösterinin tonunu bir kez daha Altın Şafak üyeleri ve radikal unsurlar belirledi. Onlar parlamento binasına girmeye çalıştı ve kapüşonlu, ellerinde taş, sopa ve demir çubuklarla polislere saldırdı, onlarcasının hastanelik olmasına sebep oldu" dendi.

Açıklamada, "Demokrasimizde, vatandaşların ifade özgürlüğü tartışılmaz bir haktır. Bu hakkı yıkmak isteyenler ‘demokrasinin Makedonya'ya ihanet ettiğine' inanıyor. Demokrasiye inanan ve hizmet edenlerin görevi ve yükümlülüğü, onlara bunu yapmasına izin vermemektir. Onları izole etmek ve kınamaktır" ifadelerine yer verildi.