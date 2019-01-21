Brexit krizinin üzerine patlayan Kuzey İrlanda'daki bombada 'Yeni IRA' şüphesi

Cumartesi akşamı düzenlenen saldırıda saat 18.00'de çalınan bir pizza dağıtım aracı kullanıldı. Araç 19.23'te park edildikten sonra 20.09'da patlatıldı. Kuzey İrlanda polisinin dağıttığı güvenlik kamerası görüntülerinde, patlamadan 29 dakika önce, bir grup gencin aracın yanından yürüyerek geçtiği görülüyor. Kuzey İrlanda polisi, aracın bırakılmasından 3 dakika sonra polise bir bombalı saldırı bilgisinin iletildiği, aracın tespit edildiği ve bölge boşaltılırken patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.
Polis, bombalı saldırıyı Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Yeni IRA) adlı örgütün gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.
Yeni IRA, adadaki barış görüşmelerinde silah bırakmayı reddeden IRA üyelerinin oluşturduğu bir örgüt. Başlangıçta Gerçek IRA adını kullanan örgüt, 2012'de adanın kuzeyindeki birkaç silahlı örgütle daha birleştikten sonra Yeni IRA adını almıştı.
Kimsenin yaşamını yitirmediği saldırının ardından pazar günü dört kişi gözaltına alındı.
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