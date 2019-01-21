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10:38 21 Ocak 2019
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    Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bombayla havaya uçurulan araçla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken Yeni IRA'dan şüpheleniliyor.

    Brexit krizinin üzerine patlayan Kuzey İrlanda'daki bombada 'Yeni IRA' şüphesi

    © REUTERS / Clodagh Kilcoyne
    Avrupa
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    Kuzey İrlanda polisi, cumartesi akşamı Londonderry kentinde meydana gelen bombalı saldırıyı Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Yeni IRA) adlı örgütün gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

    Kuzey İrlanda'da bomba yüklü araç infilak etti
    © Sputnik /
    Kuzey İrlanda’da bomba yüklü araç infilak etti
    İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'nın Brexit krizi nedeniyle parçalanabileceğinin konuşulduğu dönemde, Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde cumartesi akşamı meydana gelen patlama endişe yarattı.

    Cumartesi akşamı düzenlenen saldırıda saat 18.00'de çalınan bir pizza dağıtım aracı kullanıldı. Araç 19.23'te park edildikten sonra 20.09'da patlatıldı. Kuzey İrlanda polisinin dağıttığı güvenlik kamerası görüntülerinde, patlamadan 29 dakika önce, bir grup gencin aracın yanından yürüyerek geçtiği görülüyor. Kuzey İrlanda polisi, aracın bırakılmasından 3 dakika sonra polise bir bombalı saldırı bilgisinin iletildiği, aracın tespit edildiği ve bölge boşaltılırken patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

    Polis, bombalı saldırıyı Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Yeni IRA) adlı örgütün gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

    Yeni IRA, adadaki barış görüşmelerinde silah bırakmayı reddeden IRA üyelerinin oluşturduğu bir örgüt. Başlangıçta Gerçek IRA adını kullanan örgüt, 2012'de adanın kuzeyindeki birkaç silahlı örgütle daha birleştikten sonra Yeni IRA adını almıştı.

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    "Bu saldırı, bu toplumun üyelerini öldürmek isteyenler tarafından yapılan ciddi bir girişimdir" tepkisini gösteren Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mark Hamilton, "Yeni IRA, Kuzey İrlanda'daki çoğu muhalif Cumhuriyetçi grup gibi küçük, halkı temsil etmeyen ve insanları istemedikleri bir yere doğru iten bir örgüttür" açıklamasını yaptı. Britanya polis yetkilileri, Yeni IRA'nın İrlanda'nın kuzeyindeki en büyük silahlı örgüt olduğu görüşünde.

    Kimsenin yaşamını yitirmediği saldırının ardından pazar günü dört kişi gözaltına alındı.

    Etiketler:
    Brexit, IRA, Gerçek IRA, Yeni IRA, Mark Hamilton, Londonderry, Britanya, İngiltere, Kuzey İrlanda
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