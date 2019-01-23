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01:48 23 Ocak 2019
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

    DSÖ'den sığınmacıların ücretsiz tedavi edilmesi için Avrupalı yetkililere çağrı

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Avrupa
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Göç Sağlığı Koordinatörü Dr. Santino Severoni, Avrupalı yetkililerin sığınmacılara sağlık hizmetlerine daha kapsamlı bir erişim sağlamaları gerektiğini belirtti.

    Suriyeli sığınmacılar
    © Sputnik / Valeriy Melnikov
    Uluslararası yardım kuruluşlarının ‘unuttuğu’ göçmenler hayata tutunmaya çalışıyor
    The Local'in haberine göre Severoni, Avrupalı yetkililerin sığınmacılara daha teşekküllü sağlık hizmetleri sağlaması gerektiğini söyledi. DSÖ yetkilisi, "Sığınmacıların sağlığını iyileştirmek için doktorların verdiği temel sağlık hizmetlerine erişmelerine yardımcı olmak önemli" diye konuştu.

    DSÖ'nün verilerine göre Avrupa'nın 53 ülkesinde sığınmacılar, halkın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor, yani toplam 920 milyon Avrupalıdan 90.7 milyon kişi sığınmacı statüsünde.

    Sığınmacılar, yaşadıkları ülkeye göre çeşitli sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, örneğin aralarında Avusturya, İngiltere ve Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülke tam teşekküllü sağlık hizmeti sunuyor. Almanya ve Macaristan gibi ülkelerdeyse sığınmacılar sadece acil yardımdan yararlanıyor.

    Severoni'ye göre sığınmacıların sağlık durumunu tehdit eden birçok unsur var, yoksulluk ve hareketsiz yaşamdan dolayı bu kişiler en çok kronik hastalıklara yakalanıyor. Avrupa'ya ebeveynleriyle birlikte göç eden çocuklarda, ülkelerindeki yaşıtlarına göre daha sık obezite ve psikolojik sorunlar gözlemleniyor.

    Sığınmacıların taşıdıkları hastalıkların tehlike arz ettiği yönündeki inanca rağmen ‘göçmen ya da sığınmacılardan yerli halka bulaşıcı hastalığın geçme riskinin çok düşük' olduğunu belirten Severoni, asıl göçmenler için tehlike söz konusu olduğunu, örneğin HIV pozitif bireylerin önemli bir kısmına virüsün Avrupa'ya geldiklerinden sonra bulaştığını vurguladı.

    Sığınmacılardaki kanser vakalarının sıklıkla son aşamalarda tespit edildiğine ve bunun ölüm oranını yükselttiğine dikkat çeken yetkili, göçmenlerin çok sık olarak travma sonrası stres ve depresyondan mustarip olduklarını, ancak genelde profesyonel yarım almak için başvuru yapmadıklarını ifade etti.

    Etiketler:
    Tedavi, Sağlık, Sığınmacılar, Göçmenler, Avrupa Birliği (AB), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Santino Severoni, Avrupa
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