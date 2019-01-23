Hitler'in yardımcısı Rudolph Hess'in yerine dublörünün hapis yattığı teorisi çürütüldü

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in yardımcısı ve savaş suçlusu Rudolph Hess'in yerine hapiste bir dublörünün yattığı teorisi DNA testleriyle çürütüldü.

Avusturyalı bilim insanlarının yaptığı DNA araştırmasında Berlin'deki Spandau Hapishanesi'nde yıllarca yatan kişinin gerçekten Hitler'in yardımcısı olduğu saptandı.

It appears despite subsequent myths Nazi leader Rudolph Hess in fact did

the Spandau ballet. #WWII #Germany #mythhttps://t.co/vlLNg4x9iP — Neapolis Media Group (@NeapolisMG) January 23, 2019

​Rudolph Hess 1941'de kendi kullandığı uçakla İskoçya'ya iniş yaptıktan sonra tutuklanmış ve Nuremberg davalarında ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Avusturya'daki Salzburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, Hess'in erkek bir uzaktan akrabasını bulup, DNA örneklerini aldı. Bu örnekler, Spandau Hapispanesi'nin 7 numaralı ve son mahkumu olan Hess'ten 1982'de alınan kan örnekleriyle karşılaştırıldı. İki DNA örneği arasında yüzde 100'e yakın benzerlik saptandı.

Hess'in bir dublörünün hapiste yattığı teorisinin başlıca savunucularından biri, hapishanedeki doktoru W Hugh Thomas olmuştu.

Thomas'ın teorisi, Spandau Hapishanesi'nde yatan kişiyle Hess arasında fiziksel farklılıklar bulunmasına ve yıllarca ailesini görmeyi reddetmesine dayanıyordu. Hess'te bunama belirtileri de görülüyordu.

Hess Hitler'in en yakın adamlarından biriydi. Ancak Hitler'in onayı olmadan girişilen bir barış misyonu olduğu sanılan bir hamle yaparak, 1941'de tek başına İskoçya'ya uçmuş ve uçağı burada zorunlu iniş yaptıktan sonra tutuklanmıştı. Hess daha sonra Hitler tarafından reddedilmişti.

Rudolph Hess savaş boyunca İngiltere tarafından hapiste tutuldu.

1946'daki Nuremberg Davası'nda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan aklanmış, ancak barışa karşı suçlardan hüküm giyip, ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Hess 40 yıl Berlin'deki Spandau Hapishanesi'nde yattıktan sonra, 1987'de 93 yaşındayken hücresinde kendisini asmış halde bulunmuştu.