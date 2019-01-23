Hitler'in yardımcısı Rudolph Hess'in yerine dublörünün hapis yattığı teorisi çürütüldü

Avusturyalı bilim insanlarının yaptığı DNA araştırmasında Berlin'deki Spandau Hapishanesi'nde yıllarca yatan kişinin gerçekten Hitler'in yardımcısı olduğu saptandı.
It appears despite subsequent myths Nazi leader Rudolph Hess in fact did— Neapolis Media Group (@NeapolisMG) January 23, 2019
the Spandau ballet. #WWII #Germany #mythhttps://t.co/vlLNg4x9iP
Rudolph Hess 1941'de kendi kullandığı uçakla İskoçya'ya iniş yaptıktan sonra tutuklanmış ve Nuremberg davalarında ömür boyu hapse çarptırılmıştı.
Hess'in bir dublörünün hapiste yattığı teorisinin başlıca savunucularından biri, hapishanedeki doktoru W Hugh Thomas olmuştu.
Thomas'ın teorisi, Spandau Hapishanesi'nde yatan kişiyle Hess arasında fiziksel farklılıklar bulunmasına ve yıllarca ailesini görmeyi reddetmesine dayanıyordu. Hess'te bunama belirtileri de görülüyordu.
Rudolph Hess savaş boyunca İngiltere tarafından hapiste tutuldu.
1946'daki Nuremberg Davası'nda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan aklanmış, ancak barışa karşı suçlardan hüküm giyip, ömür boyu hapse çarptırılmıştı.
Hess 40 yıl Berlin'deki Spandau Hapishanesi'nde yattıktan sonra, 1987'de 93 yaşındayken hücresinde kendisini asmış halde bulunmuştu.
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