Türkiye’den AB’ye giden göçmen sayısı 2018’de yüzde 22 arttı

AB Komisyonu’nun raporunda, "Türkiye'den 2018'de gelenlerin (göçmen) sayısı 50.789 olarak gerçekleşti. Bir yıl önce bu sayı 41.720'ydi. Toplamda, 2017'ye kıyasla yüzde 22'lik bir artış anlamına geliyor" denildi.

Göçmenler arasında özellikle Türkiye, Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşlarının fazlalığına dikkat çekilen raporda, ayrıca, Türkiye'den Yunanistan'a 48 bin göçmenin gittiği, bunlardan yaklaşık 16 bininin karadan ulaştığı bilgisine yer verildi.

'AB ÜLKELERİNE GELEN GÖÇMENLERİN YÜZDE 90'I SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN DESTEK ALIYOR'

AK raporunda, AB ülkelerine gelen göçmenlerin yüzde 90'ının yolculuk sırasında suç örgütlerinden destek aldığı belirtildi.Türkiye'den Yunanistan'a olan mülteci akışının, Yunan adalarındaki kabul merkezlerinde aşırı kalabalıklara neden olduğu belirtilen raporda, kabul merkezlerinde şu anda 14 bin 600 kişi bulunduğu, oysa kampların sadece 7 bin kişi için tasarlandığı kaydedildi.