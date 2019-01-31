'Yunanistan önümüzdeki günlerde Makedonya’nın NATO üyeliğine onay verecek'

Yunan parlamentosunun Prespan anlaşmasını onaylamasının tarihi bir olay olduğunu belirten Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, Kuzey Makedonya’nın NATO üyeliğiyle ilgili protokolün önümüzdeki günlerde onay almasını beklediklerini belirtti.

© Fotoğraf : Costas Baltas Yunan parlamentosu, Makedonya isim anlaşmasını onayladı

Tzanakopoulos, bugünkü basın brifinginde, "Prespan anlaşmasının Yunan parlamentosunda onaylanması, ülkemizin politik ve diplomatik sermaye kaybettiği 27 yıllık ihtilafın sona erdiğine işaret ediyor. 1992'den bugüne kadar bu isim tartışması yüzünden ülkede yalan, milliyetçilik ve radikal tarih revizyonizmi canavarı ortaya çıkmıştı" dedi.

'NATO ÜYELİĞİNE ONAY SONRASI, YENİ İSİM OTOMATİK OLARAK YÜRÜLÜĞE GİRECEK'

Prespa anlaşmasının onaylanmasını, "politik cesaretin ve ülke tarihine saygının milliyetçilik, yurtseverlik spekülasyonları ve nefret ticareti üzerinde kazandığı zafer" olarak nitelendiren Tzanakopoulos, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Birkaç gün sonra Yunanistan parlamentosunun, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üye olmasıyla ilgili protokole onay vermesi kalıyor. Ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı'na bildirge gönderecek, bunun sonucunda (Makedonya) anayasa değişiklikleri ve elbette yeni isim otomatik olarak yürürlüğe girecek".

Makedonya'nın ismiyle ilgili Atina ve Üsküp arasında 17 Haziran 2018 tarihinde Prespa Gölü kıyısında imzalanan belge Prespa Anlaşması adını almıştı. İki ülke arasındaki 27 ihtilafa son veren ve Üsküp'ün NATO ve Avrupa Birliği yolunu açan bu anlaşmaya göre Makedonya, Kuzey Makedonya olarak adlandırılacak.