Alman Rheinmetall şirketiyle ortak geliştirmek istedikleri uçaksavar füzesiyle ilgili bilgi veren Kloçko, "Düşman uçaklarının olası saldırılarını büyük ölçüde zorlaştıracak bir mobil kompleks oluşturmaya çalıştık. Çünkü bu, farklı kiriş ve siperler arasında hareket eden ve saklanabilen bir kompleks olacaktı. Bu kompleksle ilk on uçak vurulduktan sonra, düşman havada amaçsız uçmak istemeyecek ve hava üstünlüğünü elde edemeyecekti" ifadelerini kullandı.

Uçaksavar füzesinin gövde, hedef tespit ve takip sistemlerini Rheinmetall firmasının üstlendiğini belirten Kloçko, "Ancak, Alman hükümeti bunun Ukrayna'yla ortak yapılmasını alman şirketine yasakladı" dedi. Kloçko ayrıca, Ukraynalı küçük şirketlerle işbirliği içinde bu kompleksin daha da geliştirileceğini sözlerine ekledi.

Daha önce, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Ukrayna'nın elindeki hava savunma sistemlerinin Sovyet döneminden kaldığını, kullanım sürelerinin geçtiğini ve bunların kullanılmasının Ukrayna hava sahasından geçen uçaklar için büyük tehlike oluşturduğunu söylemişti.