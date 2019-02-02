NATO, 6 Şubat'ta Makedonya'nın ittifak üyeliği protokolünü imzalayacak

Daha önce, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya'nın ancak bütün müttefikler protokolü onayladıktan sonra NATO'nun tam bir üyesi olacağını ve ülkenin bundan önceki toplantılara sadece davetli statüsünde katılabileceğini belirtmişti.
NATO'dan yapılan açıklamada, Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasının 6 Şubat Çarşamba günü yapılmasının planlandığı belirtildi.
Daha önce, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya'nın ancak bütün müttefikler protokolü onayladıktan sonra NATO'nun tam bir üyesi olacağını ve ülkenin bundan önceki toplantılara sadece davetli statüsünde katılabileceğini belirtmişti.
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