NATO, 6 Şubat'ta Makedonya'nın ittifak üyeliği protokolünü imzalayacak

NATO açıklamada, "6 Şubat Çarşamba günü, Kuzey Atlantik İttifakı'nın 29 üyesinin daimi temsilcileri Üsküp'le katılım protokolü imzalayacak" denildi.

Daha önce, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya'nın ancak bütün müttefikler protokolü onayladıktan sonra NATO'nun tam bir üyesi olacağını ve ülkenin bundan önceki toplantılara sadece davetli statüsünde katılabileceğini belirtmişti.