'Macron Sarı Yelekler için referandum düzenleyecek'

Fransa basını Aralık ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları kontrol altına alabilmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs ayında ülkeyi referanduma götürmeye hazırlandığını yazdı.
'BU TÜR BİR REFERANDUM, FRANSA TARİHİNDE BİR İLK OLACAK'
BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, Macron'un ‘Fransa halkına talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı' imajı vermek istediği belirtildi.
‘OY PUSULALARI SİPARİŞ EDİLDİ'
Habere göre, oy pusulaları için siparişlerin şimdiden verilmiş durumda. Buna göre referandum, halkın Avrupa Parlamentosu seçimleri için zaten sandığa gideceği 26 Mayıs'ta düzenlenebilir.
Eylemler Macron'u çok sayıda politikasından geri adım atmaya zorlamıştı. Ancak polisin göstericileri dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve TOMAlara başvurması Macron'a desteğin hızla azalmasına yol açmıştı.
Sarı Yelekler hareketinin liderlerinden Jerome Rodrigues, geçen hafta düzenlenen gösterilerde plastik mermiyle vurulmuş ve bir gözünü kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 10 Aralık 2018'de Sarı Yelekler protestolarının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını Elysee Sarayı'nın ‘Altın Oda'sından gerçekleştirmesi de tepki çekmişti.
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