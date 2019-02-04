'Macron Sarı Yelekler için referandum düzenleyecek'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sarı Yelekler protestolarına karşı başlattığı 'Büyük Müzakere' sürecini referandumla sonlandırmak istiyor. Buna göre referandumda, 'Milletvekillerinin görev süreleri kısaltılmalı mı?' gibi, Fransa'da siyasi sistemin değişmesine yol açabilecek türden sorular sorulacak.

Fransa basını Aralık ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları kontrol altına alabilmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs ayında ülkeyi referanduma götürmeye hazırlandığını yazdı.

'BU TÜR BİR REFERANDUM, FRANSA TARİHİNDE BİR İLK OLACAK'

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Haftalık Journal du Dimanche dergisinin hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, referandumda birden fazla sorunun yer alacak. Referandumda, ‘Parlamentodaki milletvekili sayısı azaltılmalı mı?', ‘Milletvekillerinin görev süreleri kısaltılmalı mı?' gibi soruların yanı sıra sosyoekonomik konularla ilgili meselelerin de yer bulabileceği belirtiliyor. Bu tür bir referandum, Fransa tarihinde bir ilk olacak.

BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, Macron'un ‘Fransa halkına talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı' imajı vermek istediği belirtildi.

‘OY PUSULALARI SİPARİŞ EDİLDİ'

Habere göre, oy pusulaları için siparişlerin şimdiden verilmiş durumda. Buna göre referandum, halkın Avrupa Parlamentosu seçimleri için zaten sandığa gideceği 26 Mayıs'ta düzenlenebilir.

© AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT Plastik mermi yüzünden gözünü kaybeden Sarı Yelekler lideri Rodrigues: Davacı olacağım, ne olursa olsun pasifist duruşumu koruyacağım

Sarı Yelekler eylemler, ülkedeki akaryakıt zamlarını protesto ile başlamış ancak daha geniş yelpazede sosyal hak taleplerinin yanı sıra hükümetin politikalarına karşı tepkinin de dile getirildiği gösterilere dönüşmüştü.

Eylemler Macron'u çok sayıda politikasından geri adım atmaya zorlamıştı. Ancak polisin göstericileri dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve TOMAlara başvurması Macron'a desteğin hızla azalmasına yol açmıştı.

Sarı Yelekler hareketinin liderlerinden Jerome Rodrigues, geçen hafta düzenlenen gösterilerde plastik mermiyle vurulmuş ve bir gözünü kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 10 Aralık 2018'de Sarı Yelekler protestolarının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını Elysee Sarayı'nın ‘Altın Oda'sından gerçekleştirmesi de tepki çekmişti.