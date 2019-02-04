Avrupa ülkeleri, Venezüella'da Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımaya başladı: Maduro'ya verilen süre doldu

Avrupa ülkeleri tarafından art arda yapılan açıklamalarla, Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'ya destek verildi.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'nın Irak büyükelçisinden Guaido'ya destek

Venezüella'da muhalefet lideri Juan Guadio'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesiyle başlayan süreç dünya kamuoyunun gündeminde.

ABD, sürecin başından beri Guaido'ya açık desteğini ilan ederken, Avrupa ülkeleri de art arda yaptıkları açıklamalarla Guaido'ya desteklerini sunuyorlar.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Venezüella Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu Venezüella devlet başkanı olarak tanıyorum" ifadelerini kullandı.

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.

No daré ni un paso atrás.

Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 Şubat 2019

'KENDİSİNE VERİLEN SÜREDE SEÇİM İLAN ETMEDİ'

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ülkesinin Guaido'ya olan desteğini şu ifadelerle açıkladı:

"Nicolas Maduro, kendisine verilen 8 günlük sürede erken seçim ilan etmedi. Bu yüzden İngiltere ve Avrupa'daki müttefikleri, güvenilir seçimler gerçekleştirilene kadar Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyor. Umarım bu durum bizleri insani krizin sonlandırılmasına daha da yaklaştırır."

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 Şubat 2019​

'ÖZGÜR VE ADİL SEÇİMLERİ REDDETTİ'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, "Maduro rejimi özgür ve adil bir başkanlık seçimleri yapılmasını reddetti. Bu yüzden ve bu andan itibaren, Venezüella anayasasına göre Juan Guaido'yu yasal geçici devlet başkanı olarak tanıyoruz" dedi.

El régimen de #Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas. Por este motivo, consideramos desde este momento al Presidente @jguaido como Presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 Şubat 2019

Fransa Uluslararası Radyosu'na konuşan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ülkesinin Guaido'ya olan desteğini açıkladı ve muhalefet liderine 'Venezüella'daki krizi barış içerisinde sonlandıracak olan' bir erken seçim yapılması yönünde çağrıda bulundu.

'OYLAR ADİL VE ÖZGÜR SEÇİMLERLE VERİLMEDİ'

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom da, SVT televizyonuna konuşarak 'Maduro'yu iktidara taşıyan oyun adil ve özgür seçimlerle verilmediğini' söyleyerek Guaido'yu desteklediklerini açıkladı.

Avrupa ülkeleri, geçen hafta '8 gün içerisinde erken seçimlere gidilmemesi halinde' muhalefet lideri Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.