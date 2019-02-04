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14:05 04 Şubat 2019
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    Juan Guaido

    Avrupa ülkeleri, Venezüella'da Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımaya başladı: Maduro'ya verilen süre doldu

    © REUTERS / Carlos Barria
    Avrupa
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    Avrupa ülkeleri tarafından art arda yapılan açıklamalarla, Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'ya destek verildi.

    Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Venezüella'nın Irak büyükelçisinden Guaido'ya destek
    Venezüella'da muhalefet lideri Juan Guadio'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesiyle başlayan süreç dünya kamuoyunun gündeminde.

    ABD, sürecin başından beri Guaido'ya açık desteğini ilan ederken, Avrupa ülkeleri de art arda yaptıkları açıklamalarla Guaido'ya desteklerini sunuyorlar.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Venezüella Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu Venezüella devlet başkanı olarak tanıyorum" ifadelerini kullandı.

     

    'KENDİSİNE VERİLEN SÜREDE SEÇİM İLAN ETMEDİ'

    İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ülkesinin Guaido'ya olan desteğini şu ifadelerle açıkladı:

    "Nicolas Maduro, kendisine verilen 8 günlük sürede erken seçim ilan etmedi. Bu yüzden İngiltere ve Avrupa'daki müttefikleri, güvenilir seçimler gerçekleştirilene kadar Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyor. Umarım bu durum bizleri insani krizin sonlandırılmasına daha da yaklaştırır."

    'ÖZGÜR VE ADİL SEÇİMLERİ REDDETTİ'

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, "Maduro rejimi özgür ve adil bir başkanlık seçimleri yapılmasını reddetti. Bu yüzden ve bu andan itibaren, Venezüella anayasasına göre Juan Guaido'yu yasal geçici devlet başkanı olarak tanıyoruz" dedi.

    İtalya bayrağı
    © AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE
    ‘İtalya, AB’nin Guaido’yu tanımaya yönelik açıklamasını engelledi’
    Fransa Uluslararası Radyosu'na konuşan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ülkesinin Guaido'ya olan desteğini açıkladı ve muhalefet liderine 'Venezüella'daki krizi barış içerisinde sonlandıracak olan' bir erken seçim yapılması yönünde çağrıda bulundu.

    'OYLAR ADİL VE ÖZGÜR SEÇİMLERLE VERİLMEDİ'

    İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom da, SVT televizyonuna konuşarak 'Maduro'yu iktidara taşıyan oyun adil ve özgür seçimlerle verilmediğini' söyleyerek Guaido'yu desteklediklerini açıkladı.

    Avrupa ülkeleri, geçen hafta '8 gün içerisinde erken seçimlere gidilmemesi halinde' muhalefet lideri Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

    Etiketler:
    tanıma, açıklama, destek, Twitter, Avrupa Birliği (AB), Juan Guaido, Jeremy Hunt, Margot Wallstrom, Jean-yves Le Drian, Pedro Sanchez, Sebastian Kurz, Nicolas Maduro, Venezüella, İsveç, Avusturya, İspanya, İngiltere, Fransa
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