Poroşenko: Ukrayna’nın Putin’e ‘kıkırdayacak’ bir lidere ihtiyacı yok

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump, Paris’te Poroşenko ile tokalaşmadı

Toplum Diyaloğu adlı forumda konuşan Poroşenko, Ukrayna’nın Rusya lideri Vladimir Putin’le ‘flört edecek’ ve ‘kıkırdayacak’ bir lidere ihtiyacı olmadığını söyledi.

“Ukrayna’nın Kremlin’in önünde diz çökecek Devlet Başkanı ve başkomutana ihtiyacı yok. Putin’le flört edecek ve kıkırdayacak Devlet Başkanı ve başkomutana ihtiyacı yok. İlk imzalayacağı belgenin teslimiyet anlaşması olacak Devlet Başkanı ve başkomutana da ihtiyaç yok” diyen Poroşenko, ayrıca ‘’Kiev’in ‘Rusya’ya sömürge bağımlılığından kurtulacağına’ da söz verdi.

Ukrayna lideri Poroşenko, seçim öncesi kampanya kapsamında yaptığı konuşmalarda Putin’den ilk kez bahsetmiyor.

Poroşenko daha önce de Ukraynalıları Rus lideriyle ‘korkutmuştu'. Seçim kampanyası döneminde ekranlara Rus ve Ukrayna devlet başkanlarının yan yana durduğu ve "Ya Poroşenko ya da Putin" diye yazan bir görsel getirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, "Acaba Vladimir Putin Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerinde Poroşenko'nun yerine seçilebileceğinden haberdar mı" diyerek şakayla karşılık vermişti.