Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı

© REUTERS / Ognen Teofilovski Makedonya artık resmen Kuzey Makedonya oldu

Sağlık Bakanı Venko Filipçe, yaptığı açıklamada, Üsküp-Kalkandelen otoyolunda bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiğini bildirdi.

Kaza nedeniyle kendisinin de olay yerine intikal ettiğini belirten Filipçe, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Bakan Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Üsküp'ten Gostivar'a hareket ettiği belirtilen yolcu otobüsünün Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandığı kaydedildi.

Bir hamile kadının da bulunduğu öğrenilen otobüsün 50 yolcu taşıdığı; 7 yolcunun olay yerinde; 6 yolcunun ise kaldırıldıkları hastanede öldükleri belirtildi.