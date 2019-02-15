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11:31 15 Şubat 2019
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    Amsterdam Red Light District

    Amsterdam Belediye Başkanı: Red Light District turist çekim merkezi değil

    © AP Photo / Peter Dejong
    Avrupa
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    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle bilinen Red Light District'in (De Wallen) ‘turist çekim merkezi' haline gelmesinden rahatsız olan yöneticiler, turistlerin seks işçilerini küçük düşürdüğünü savunuyor.

    Geçen yıl haziran ayında göreve başlayan Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, şehrin bu kötü imajını değiştirmek için kolları sıvadı.

    Red Light- Amsterdam
    © AP Photo / Evert Elzinga
    Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü Red Light'ı için 'turistlerden kaçış planı'
    Başkan Halsema, yerel yayın yapan Het Parool'a verdiği demeçte, adeta ‘kutsal bir ziyaret yaparcasına' bölgeye gelen turistleri eleştirerek, onların seks işçilerine yönelik tutumlarını ‘nahoş ve aşağılayıcı' bulduğunu söyledi. Halsema, bu tutumun seks işçilerinin güvenliğini ve saygınlığını tehlikeye düşürdüğünü vurguladı.

    'META OLMAMALILAR'

    "Kadınların koşulları giderek kötüleşiyor" diyen Halsema, şehirdeki yerlilerin de seks işçiliğinin böyle olmaması gerektiğinin düşündüklerini aktardı.

    Savunmasız seks işçilerinin bu şekilde sergilenmesini de topa tutan Halsema, yaza kadar bir dizi önlemi hayata geçirmeye söz verdi.

    Halsema, "Her şeyden önce seks işçilerinin daha bağımsız ve yetkin olmalarını, bir meta gibi kullanılmamalarını ve suiistimal edilmemelerini garanti altına almak zorundayız" dedi.

    Belediye Başkanı daha önce de Ağustos 2018'de bölgenin ‘yoğun gecelerde geçici olarak kapanması' önerisini gündeme getirmişti.

    Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema
    © AP Photo / Bas Czerwinski
    Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema

    20 MİLYON TURİST ZİYARET EDİYOR

    Amsterdam- Red Light District
    © AFP 2018 / KOEN VAN WEEL
    Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü sokağında kredi kartı yasağı
    Giderek artan ilgiyle baş etmekte zorlanan Amsterdam, yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu durum aynı zamanda oldukça küçük bir bölgede yer alan Red Light District ve burada çalışan seks işçileri için de artan bir baskı unsuru olarak kabul ediliyor. Seks işçilerinin bazılarının lisanssız çalıştırılması ve insan kaçakçılığının yaygın olması da yaşanan önemli sorunlar arasında sayılıyor.

    AMSTERDAM'IN İLK KADIN BAŞKANI

    Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı olan Yeşil Sol Parti'nin (GL) eski lideri Femke Halsema, mülteciler ve seks işçileri hakkında yaptığı çalışmalarla da biliniyor. Göreve seçildiğinde yaptığı konuşmada da, homofobiye, transfobiye, mültecilere ve azınlıklara vurgu yapmıştı.

    Etiketler:
    De Wallen, Cinsel suistimal, Genelev, Seks işçisi, Belediye Başkanı, transfobi, homofobi, istismar, turist, kadın, İnsan kaçakçılığı, Red Light District, Yeşil Sol Parti, Femke Halsema, Amsterdam, Hollanda
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