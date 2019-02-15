ABD Başkan Yardımcısı Pence ilk kez Auschwitz’te

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Polonya’da Nazilerin en büyük toplama kamplarından biri olan Auschwitz’i ilk kez ziyaret etti.
İsviçre hükümeti, yeni internet tabanlı elektronik oylama sisteminde yapılacak testte açık bulabilenlere 50 bin İsviçre Frangı'na varan ödüller verecek.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı Hind Mohammed el Bolooki'nin, eşinden boşanmak istemesi nedeniyle ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle ülkesinden kaçarak Kuzey Makedonya'ya iltica talebinde bulunduğu, ancak Kuzey Makedonya yetkilileri tarafından iltica talebinin kabul edilmemesinin ardından Avrupa’ya gittiği belirtildi.
Fransa'nın Vatikan elçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Odessa’nın ana caddelerinden birinde, içinde yüklü miktarda para olan çantayı gasp eden iki kişi yanlışlıkla polis karakoluna girdi.
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