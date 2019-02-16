Merkel: Avrupa, Rusya'yla ilişkileri koparma niyetinde değil

Avrupa'nın Rusya'yla ilişkileri koparma niyetinde olmadığını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya ve NATO arasındaki diyaloğun sürmesi gerektiğini belirtti.

Münih Güvenlik Konferansı'nda katılımcılara hitap eden Merkel, "Rusya'nın siyasi alanda bilinçli olarak tecrit edilmesi yanlış olur, bunun bizler için stratejik açıdan yanlış olduğunu düşünüyorum. Avrupa, jeostratejik olarak Rusya ile ilişkilerin tamamen koparılmasına ilgi duymuyor" dedi.

'RUSYA-NATO DİYALOĞU SÜRMELİ'

Berlin'in Moskova ile NATO arasındaki diyaloğun korunmasından ve sürdürülmesinden yana olduğunun altını çizen Merkel, "Rusya-NATO Kurucu Sözleşmesi'ne bağlılığımızı koruyoruz. Müzakerelere son verilmemeli" diye konuştu.

'YAPTIRIMLAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE UYGULANMALI'

Bununla birlikte Merkel, Rusya'ya yönelik yaptırımların koordineli bir şekilde uygulanması gerektiğini kaydetti.

Merkel, "Örneğin, Kerç Boğazı'ndaki olay nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırım baskısının artırılması gerekirse, bu tek taraflı olarak yapılamaz. Eğer her ülke kendi yaptırımlarını uygularsa, bundan kazançlı çıkmayız" ifadelerini kullandı.