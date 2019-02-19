İtalya Milli Eğitim Bakanı: Öğretmenlere şeytan çıkarma dersi verilmeli

Bakanlık, özellikle din dersi öğretmenlerine yönelik olan şeytan çıkarma, şeytanla baş etme ve şeytandan kurtulma dualarını içeren 40 saatlik bir eğitim teklif ediyor.
Eğitim ücretlerinin ise Vatikan Papalık Üniversitesi tarafından karşılanacağı kaydedildi.
'ŞEYTANLARDAN DAHA ÖNEMLİ SORUNLARIMIZ VAR'
Daily Mail'e konuşan eski parlamento sözcüsü Laura Boldrini 'Bu, ortaçağa dönmek demek. Okullar güvenli değil, spor salonları kullanılmaya uygun değil, öğretmenler maaşlarını düzenli alamıyor. Ve eğitim bakanı ne yapıyor? Şeytan çıkarma derslerini övüyor" dedi.
HER YIL 500 BİN SEANS
İtalya'da halen özel eğitim almış Katolik din adamları tarafından her yıl 500 bin şeytan çıkarma seansı yapıldığı belirtiliyor.
Ayrıca, Roma da her bahar 250 rahibin katıldığı şeytan kovma ayini düzenleniyor.
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