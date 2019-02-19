İtalya Milli Eğitim Bakanı: Öğretmenlere şeytan çıkarma dersi verilmeli

İtalya'da devlet okullarında çalışan 200 öğretmen, eğitim programlarına ek olarak şeytan çıkarma dersleri almak için başvuruda bulundu. Eğitim Bakanı Marco Bussetti'den destek geldi.

The Satanic Temple Courtesy Photo Satanistlerden Netflix ve Warner Bros'a 50 milyon dolarlık dava

Matte Salvini'nin başkanlığını yaptığı sağ kanat parti mensubu olan İtalya Eğitim Bakanı Katolik Marco Bussetti, eğitimcilerin talebine destek vererek, farklı görünümler altında gizlenen şeytanla mücadele edecek şekilde donanım kazanılması gerektiğini söyledi.

Bakanlık, özellikle din dersi öğretmenlerine yönelik olan şeytan çıkarma, şeytanla baş etme ve şeytandan kurtulma dualarını içeren 40 saatlik bir eğitim teklif ediyor.

Eğitim ücretlerinin ise Vatikan Papalık Üniversitesi tarafından karşılanacağı kaydedildi.

'ŞEYTANLARDAN DAHA ÖNEMLİ SORUNLARIMIZ VAR'

© AFP 2018 / Ettore FERRARI Papa: Şeytan gerçek bir kişi, adı-soyadı var

Parlamentodaki bazı siyasetçiler ise bu başvuruya tepki gösterek 'şeytanlardan daha önemli problemleri olduğunu' belirtti.

Daily Mail'e konuşan eski parlamento sözcüsü Laura Boldrini 'Bu, ortaçağa dönmek demek. Okullar güvenli değil, spor salonları kullanılmaya uygun değil, öğretmenler maaşlarını düzenli alamıyor. Ve eğitim bakanı ne yapıyor? Şeytan çıkarma derslerini övüyor" dedi.

HER YIL 500 BİN SEANS

İtalya'da halen özel eğitim almış Katolik din adamları tarafından her yıl 500 bin şeytan çıkarma seansı yapıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, Roma da her bahar 250 rahibin katıldığı şeytan kovma ayini düzenleniyor.