Fransa'da Yahudi karşıtlığına karşı ulusal çapta alarm

Yahudi karşıtı bir dizi eylemin şokunu yaşayan Fransa'da anti semitizmle mücadele için Paris başta olmak üzere onlarce kentte yürüyüşler organize edildi. Macron cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı Le Pen'e karşı protesto oyları sayesinde kazanmışken, Sarı Yelekler'de Yahudi karşıtı unsurlar olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

© REUTERS / Polonya ve İsrail arasında soykırım krizi

Bugün Paris'te odak noktası Cumhuriyet Meydanı olacak yürüyüşün başını çekmeyi Başbakan Edouard Philippe'in liderliğinde hükümet yetkilileri üstlendi.

Eski cumhurbaşkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy de davete icabet edeceklerini açıkladı.

Şoah Anıtı önündeki bir dakikalık saygı duruşunun başını çekme görevi, Meclis Başkanı Richard Ferrand ile Senato Başkanı Gerard Larcher'e düştü.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise yürüyüşe katılmayacağını, partisinin ayrı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

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Yürüyüşlerin başlaması öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alsas bölgesinin bir kasabasında gece saldırıya uğrayan Yahudi mezarlığını ziyaret etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi ağırlarken "Ne zaman bir Fransız Yahudi olduğu için hakarate uğrar, tehdit edilir ya da daha kötüsü yaralanır veya öldürülürse tüm Cumhuriyet saldırıya uğramış demektir" diyen Macron, yarın Fransa'daki Yahudi örgütlenmelerinin çatısını oluşturan ve İsrail için lobi de yapan CRIF'ın yarınki akşam yemeğinde konuşma yapacak.



Alman nüfuslu Alsas bölgesinin Quatzenheim kasabasında gece yaklaşık 90 Yahudi mezarına gamalı haç çizilmesi ve zarar verilmesi karşısında İçişleri Bakanı Christophe Castaner 'öfke ve tiksintisini' tweetledi.

© AFP 2018 / INDRANIL MUKHERJEE Ankara'da 35 Yahudi kaldı

İsrail ve ABD'den sonra en çok Yahudi nüfusuna sahip ülke olan Fransa'da anti semitizmin tırmanışı, ilkin, Fransız hükümetinin raporuyla gündeme geldi: 2017'de 311 anti Semitik vaka kayda geçerken, 2018'de bu sayı, yüzde 74 oranında artarak 541'e ulaştı.

Ardından sistem karşıtı Sarı Yelekler protestocularının artık gelenekselleşen cumartesi yürüyüşünde, felsefeci Alain Finkielkraut'a sözlü tacizde bulunuldu. TV'lerde talk şovların gediklisi olduğundan tanınan bir sima olan Yahudi kökenli düşünür, cumartesi günü yürüyüşün yanından geçip evine giderken, Filistin yanlısı sloganlar atan protestocular kendisine 'Pis Siyonist', 'Evine geri dön' 'Tel Aviv'e git' diye bağırdı.

Aggressione antisemita al filosofo ebreo francese Alain Finkielkraut da parte della teppa col gilet giallo. “Palestina! La Francia è nostra (niente ebrei). Torna a Tel Aviv. Maiale sionista”. Quando gira il veleno antisemita e antisionista, di solito ci si fa male pic.twitter.com/a3KLr0JBwx — Giulio Meotti (@giuliomeotti) 16 Şubat 2019

'Solcu' Siyonist örgüt kurmuşluğu, siyahlar ve Araplarla ilgili ırkçılık tartışmaları yaratmış görüşleri ve İsrail'e tam desteğiyle tanınan Finkielkraut, evine vardığında basına "Şahsıma yönelik saf bir nefret hissettim. Polis orada olmasaydı korkardım" diye konuştu.

Finkielkraut'u taciz vakasının yanısıra Nazi ölüm kamplarında kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış, 2017'de vefat etmiş Simone Veil'in resimlerine gamalı haç çizildi, Paris'te bir Yahudi restoranının camlarına boyayla 'Yahudiler' yazıldı, 2006'da işkenceyle öldürülmüş bir Yahudi gence ithaf edilen anıta dikilen iki ağaç saldıırya uğradı, biri kesildi.

Cuma günü Paris'in Yahudi nüfuslu banliyösü Sarcelles'de bir sinagoga havalı tüfekle ateş ettikleri gerekçesiyle iki genç gözaltına alındı. Sarcelles Belediye Başkanı Patrick Haddad "Savcılara göre saldırının sebebi anti semitizm" dedi.