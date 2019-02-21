Poroşenko: Rusya’yla tam ölçekli bir savaş ihtimal dahilinde

Ukrayna’da yayın yapan ‘112 Ukrayna’ televizyonunda yer alan habere göre Poroşenko, “Askeri uzmanlar, Ukrayna ile Rusya sınırındaki silahlı grubun taktik saldırı grubu olduğunu belirtiyorlar. Bunun savunmayla hiç bir ilgisi yok. Askeri bir saldırı için ordalar, Kremlin buna hazırlanıyor” dedi.

İhtilafın büyüyerek ‘tam ölçekli savaş’ seviyesine gelme ihtimali olduğunu söyleyen Poroşenko, Moskova’yı 'Rusya-Ukrayna sınırına çok sayıda asker yığmakla' suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Aralık ayında düzenlediği yıllık basın toplantısında, “Kendi halkının çıkarlarının nerede olduğunu anlamayan Kiev koridorlarındaki iktidarda rusofobi olduğu sürece, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin devam edeceğini” söylemişti.