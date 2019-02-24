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04:38 24 Şubat 2019
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    Sarı Yelekler

    Sarı Yelekler yeniden sokaklarda

    © AA / Mustafa Yalçın
    Avrupa
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    Fransa'da Sarı Yelekler hükümetin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Gösterilerde 44 kişi gözaltına alındı.

    Sarı Yeleklerin eylemleri, hükümetin gösterilerin iptal edilmesi çağrısına rağmen 15. haftasında da devam etti.

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını eleştiren göstericiler önceki haftalarda olduğu gibi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı.

    Eksen
    'Fransa'da Sarı Yelekler devlet gücü ile yenişememe halinde'
    Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüyen eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

    Göstericilerin taş ve şişe atması üzerine polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.

    DROUET, MACRON'UN KATILDIĞI TARIM FUARINA GİTTİ

    Sarı Yeleklerin öncü isimlerinden Eric Drouet, Paris'te düzenlenen, Macron'un da katıldığı tarım fuarına gitti.

    Drouet, Cumhurbaşkanı ile konuşabilmek için yanına yaklaşmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri buna izin vermedi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekler'in geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger'un duvar resmi
    © AP Photo / Michel Euler
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    Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 14 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

    Clermont-Ferrand kentinde 2 bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenen eylemde göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

    Çöp bidonlarının ateşe verildiği gösteride 15 kişi gözaltına alındı.

    Rennes'deki eylemde çıkan olaylarda da 15 kişi gözaltına alınırken, 6 polis yaralandı.

    Sarı Yelekler, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Toulouse'daki merkezinin giriş ve çıkışlarını birkaç saat süreyle kapattı. Gösterciler, Amazon gibi dev şirketlerin vergi ödememesine tepki gösterdi.

    'ÜLKE GENELİNDE 46 BİN 600 KİŞİ KATILDI'

    İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 5 bin 800'ü Paris'te olmak üzere 46 bin 600 kişi katıldı.

    Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Sarı Yelekler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sona ermesi gerektiğini ifade etmişti.

    Fransa'da Sarı Yelekler gösterilerin 14. haftasında sokaklarda
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Sarı Yelekler 14. haftada da sokaklara indi: Bu bir hümanist gösteri, herkesin iyiliği için yürüyoruz
    Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yeleklerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

    Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı ve bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

    Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatıştı. Göstericiler, kamu kurumlarına saldırdı, mağazaları yağmaladı, araçları ve çöp bidonlarını yaktı.

    Gösteriler ülke ekonomisine de ciddi zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalanların sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon avro oldu. Yine eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu aştı, gıda sektörü de yaklaşık 13 milyar avro zarar etti.

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    Etiketler:
    Akaryakıt, Sarı Yelekler, Eric Drouet, Emmanuel Macron, Eyfel Kulesi, Champs-Elysees Caddesi, Paris, Frana
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