Fransa'dan Almanya'ya silah ihracat kurallarını hafifletme çağrısı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Almanya'ya silah ihracatına dönük kuralları gevşetme çağrısı yaptı. Çağrı, Almanya merkezli bir silah şirketinin Meksika'ya yaptığı bir sevkiyatın ardından para cezasına çarptırılmasının ardından geldi.

Welt am Sonntag gazetesine demeç veren Le Maire, taraflardan birinin ihracat yapacak konumda olmaması halinde silah üretmenin gereksiz olacağını söyledi. Le Maire, "Rekabetçi ve verimli olmak istiyorsanız, Avrupa dışındaki ülkelere ihracat yapabilmemiz gerekir" diye konuştu.

Geçen hafta Stuttgart'ta bir mahkeme, silah üreticisi Heckler & Koch'a, 2014 yılında okul katliamları ve adam kaçırma olaylarının yaşandığı Meksika'nın Guerrero eyaletine yasadışı yollarla G36 tüfekleri ihraç ettiği gerekçesiyle 3.7 milyon euro para cezası vermişti.

Açıklamasında "Fransa'ya silah ihracatı konusunda çok katı kurallar olduğunu da hatırlatmak istiyorum" diyen Bakan Le Maire, "Bu önemli noktada Almanya ile bir anlaşmaya varmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pour Bruno Le Maire, "il est inutile de produire des armes en améliorant la coopération entre la France et l'Allemagne si vous ne pouvez pas les exporter" https://t.co/iMczKEVgaZ pic.twitter.com/dabcrRhuYT — BFM Eco (@bfm_eco) February 25, 2019

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini takiben Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik gelecekteki silah satışlarına lisans vermeme kararı almıştı.

Geçen ay İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, söz konusu kararın İngiltere'nin zararına olduğunu söyleyerek Eurofighter Typhoon ve Tornado gibi uçakların bazı parçalarının Almanya'da üretildiğini hatırlatmıştı.