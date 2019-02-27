İsveç istihbaratı bir ‘Rus casusun’ gözaltına alındığını açıkladı

SAPO yetkilileri, bu kişinin ‘diplomatik koruma altında çalışan' Rus istihbarat ajanları tarafından işbirliğine zorlandığını tahmin ettiklerini açıkladı. Gözaltına alınan kişinin yüksek teknolojiler alanında çalıştığı biliniyor.

© REUTERS / Stephanie Keith Lavrov: Rusya'nın İsveç seçimlerine müdahale edeceği iddiaları gülünç

Gözaltı operasyonu bugün başkent Stockholm'un merkezinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili daha fazla detay açıklanmazken, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ise olayla ilgili yorum yapmadı.

KREMLİN İSVEÇ'TEKİ GÖZALTIYLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

Öte yandan Kremlin yetkilileri, İsveç'te Rusya lehine istihbarat topladığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alınması ile ilgili yorum yapılmasını rica eden gazetecileri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yönlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bir araya gelen basın mensupları, Kremlin'in bu durumdan haberdar olup olmadığını sordu.

Soru üzerine Peskov, "Bu Kremlin'e değil, Dışişleri Bakanlığı'na sorulmalı" yanıtını verdi.