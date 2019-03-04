Rolls-Royce, Türkiye ile yürüttüğü yerli savaş uçağı çalışmalarını daralttı

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın Kale Grubu ile yapılan görüşmelerde fikri mülkiyet paylaşımı ve Katar-Türk ortaklı bir şirketin projeye katılımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıktan ötürü alındığı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre şirket, anlaşmaya varılmaması üzerine beşinci nesil savaş uçağı ihalesinden de çekildi. Böylelikle, The Financial Times tarafından gündeme getirilen gelişme, şirket yetkilisinin Reuters'a yaptığı açıklamayla birlikte doğrulanmış oldu.

Kale Grup ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Kale Grubu, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 133 milyon dolarlık savunma anlaşmasının ardından 2017 yılında uçak motoru üretmek için Rolls-Royce ile ortaklık kurmuştu ve bu ortaklık kapsamında TF-X veya 'Milli Muharip Uçak (MMU)' adıyla bilinen yeni nesil savaş uçağı programında kullanılmak üzere motor geliştirilmesi hedefleniyordu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçen sene yaptığı açıklamada Türkiye'nin savaş uçağı motoru üretiminde kapısının uluslararası firmalara açık olduğunu vurgulamıştı.