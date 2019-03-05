İsveç Başbakanı Löfven: IŞİD'e katılanlar ülkeye dönebilir

© REUTERS / Rodi Said DSG, 800'den fazla IŞİD militanını esir aldı

Suriye'deki kamplarda bulunan 200'e yakın IŞİD militanının İsveç'e geri dönmesi ülkede büyük tartışmalara neden olurken İsveç Başbakanı Stefan Löfven bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Löfven, IŞİD'e katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını ve İsveç'e dönebileceğini söyledi. Löfven, IŞİD'e katılan İsveçlilerin vatandaşlıktan çıkarılmasının İsveç Anayasası'na aykırı olduğunu belirterek, "Böyle bir şey mümkün değil" dedi.

Diğer yandan Löfven, "Hükümet bu kişilere dönmeleri için herhangi bir yardımda bulunmayacak. Ancak kendi imkanları ile dönerlerse İsveç vatandaşı oldukları için haklarını kullanmış olurlar" ifadelerini kullandı.

IŞİD'e katılan İsveçlilerin ülkeye döndüğünde güvenlik birimlerince kontrol edileceğini kaydeden Löfven, "Suçları bulunanlar cezalarını çekecek" diye konuştu.