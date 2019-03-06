La Scala'da Selman operası: Suudi Veliahtının 'kanlı' parasına karşılık yönetim kurulu üyeliği

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Hem opera hem de Avrupa kültürü denilince akla ilk gelen yerlerden olan La Scala'da şu sıra bambaşka bir dram sahneleniyor. İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Opera Evi'nin CEO'su ve artistik direktörü Alexander Pereira, bu göreve geldiği 2014'ten beri yeni sponsorlarla bütçe açıklarını kapatma çabasına Suudi Arabistan'ı da katınca ortalık karıştı.

Suudi Arabistan'ın Vahabiliğin merkezi olarak içerde ve dışarda her türlü zulme başvurduğu manzara dışarıya İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle yansırken, La Scala CEO'sunun Suudi Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Ferhan'ı yönetim kuruluna almak için kraliyetle pazarlık yürüttüğü ortaya çıktı.

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Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiğine dair Batı basınında pek çok habere konu olan ve hatta CIA raporuna geçen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) Kültür Bakanı Bedr bin Ferhan'ın 5 yıllık yönetim kurulu üyeliği karşılığı 15 milyon dolar ödemeyi teklif ettiği belirtildi.

Bu paranın bir Suudi vatandaşı tarafından ödeneceği ya da özel bir şirket yahut banka üzerinden geleceğini söyleyen Pereira, şöyle konuştu:

"Bu büyük bir fırsat. Konuyu Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ve Suudi mevkidaşıyla görüşen İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli ile konuştum. Böyle ekonomik fırsatlar her gün insanın önüne gelmez."

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Ancak La Scala yönetim kurulunun bazı üyeleri, CEOnun Suudi Veliahtı ile yürüttüğü pazarlıkları 'ahlaksızlık, ilkesizlik' diye niteleyerek kazan kaldırdı. İtalyan hükümetine bu karmaşık ve hassa meseleye müdahale etmesi için çağrı yaptı.

Corriere della Sera gazetesine konuşan üyeler, Pereira'nın MbS ile pazarlığının tümüyle kendi kişisel girişimi olduğunu, şimdiki halde Suudi Arabistan'ın demokratik dengeleri karşılamadığını söyledi.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisinden Maurizio Gasparri de konuyu parlamentonun gündemine getirip 'temel insan haklarına saygı göstermeyen' bir ülkeden para kabul etmeye kalkıştığı için Pereira'yı eleştirdi.

'Son dönemde Suudi Arabistan'ın birlikte anıldığı dramatik olayların çok korkunç işaretler verdiğini' söyleyen Gasparri, "La Sacala'nın tarihini ve kimliğini korumak hükümetimizin görevidir" dedi.

Avusturyalı CEO ise bu girişime sadece bir üyenin karşı çıktığını savundu. Suudi parasına karşılık 5 yıllığına yönetim kurulu üyeliği 18 Mart'taki toplantıda tartışılacak.

Suudi kraliyet ailesinin üyesi olup haziran ayında kültür bakanı atanan Prens Bedr bin Ferhan, 8 Aralık'ta opera sezonunun açılışında La Scala'yı ziyaret etmişti.

2017'nin sonunda Leonardo da Vinci'ye atfedilen Salvator Mundi tablosunu açık artırmada 450.3 milyon dolar vererek rekor kıran gizemli alıcının Prens Bedr bin Ferhan olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

Prens Bedr'in Veliaht Prens Selman için aracılık yaptığına dair haberler üzerine kraliyetten BAE'nin Abu Dabi Emiri adına hareket ettiği açıklaması gelmişti. Tablo'nun Abu Dabi Louvre'da seegilenmesi bekleniyor.

Şubat 2020'de sona erecek görev süresinin uzatılmasını bekleyen Pereira'nın çılgın projeleri arasında ise Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasını Suudi başkenti Riyad'da sergilemek de var.

La Scala Akademisi'nin idaresinde eylül ayında Riyad'da Suudi müzik ve dans konservaturanın açılması da planlanıyor.

Pereira "Müzik eğitiminin verilmediği, dansın yasaklandığı bir ülkede bir akademi kurmanın İtalya için önemli bir değeri var. Fransa'non kontrol etmek istediği bir projeyi biz aldık" dedi.