Kayıt
14:04 06 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman

    La Scala'da Selman operası: Suudi Veliahtının 'kanlı' parasına karşılık yönetim kurulu üyeliği

    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yemen'de soykırım koşulları yaratmasından ziyade İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'kıtır kıtır kesilip fırında yakılan' Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiğine dair raporlarla anılan Suudi Veliahtı Selman, 15 milyon euro karşılığı La Scala yönetim kurulu üyeliği satın almaya kalktı. CEO "Bulunmaz fırsat" dedi, İtalya karıştı.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © AP Photo / Saudi Press Agency
    Suudi tahtında kriz: 'Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu'
    Hem opera hem de Avrupa kültürü denilince akla ilk gelen yerlerden olan La Scala'da şu sıra bambaşka bir dram sahneleniyor. İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Opera Evi'nin CEO'su ve artistik direktörü Alexander Pereira, bu göreve geldiği 2014'ten beri yeni sponsorlarla bütçe açıklarını kapatma çabasına Suudi Arabistan'ı da katınca ortalık karıştı.

    Suudi Arabistan'ın Vahabiliğin merkezi olarak içerde ve dışarda her türlü zulme başvurduğu manzara dışarıya İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle yansırken, La Scala CEO'sunun Suudi Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Ferhan'ı yönetim kuruluna almak için kraliyetle pazarlık yürüttüğü ortaya çıktı.

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
    'Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı'
    Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiğine dair Batı basınında pek çok habere konu olan ve hatta CIA raporuna geçen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) Kültür Bakanı Bedr bin Ferhan'ın 5 yıllık yönetim kurulu üyeliği karşılığı 15 milyon dolar ödemeyi teklif ettiği belirtildi. 

    Bu paranın bir Suudi vatandaşı tarafından ödeneceği ya da özel bir şirket yahut banka üzerinden geleceğini söyleyen Pereira, şöyle konuştu:

    "Bu büyük bir fırsat. Konuyu Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ve Suudi mevkidaşıyla görüşen İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli ile konuştum. Böyle ekonomik fırsatlar her gün insanın önüne gelmez."

    Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bir çocuk
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    Save The Children: Nüfusu 29 milyon olan Yemen'de 22 milyon insan yardıma muhtaç
    Ancak La Scala yönetim kurulunun bazı üyeleri, CEOnun Suudi Veliahtı ile yürüttüğü pazarlıkları 'ahlaksızlık, ilkesizlik' diye niteleyerek kazan kaldırdı. İtalyan hükümetine bu karmaşık ve hassa meseleye müdahale etmesi için çağrı yaptı.

    Corriere della Sera gazetesine konuşan üyeler, Pereira'nın MbS ile pazarlığının tümüyle kendi kişisel girişimi olduğunu, şimdiki halde Suudi Arabistan'ın demokratik dengeleri karşılamadığını söyledi.

    Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisinden Maurizio Gasparri de konuyu parlamentonun gündemine getirip 'temel insan haklarına saygı göstermeyen' bir ülkeden para kabul etmeye kalkıştığı için Pereira'yı eleştirdi.

    'Son dönemde Suudi Arabistan'ın birlikte anıldığı dramatik olayların çok korkunç işaretler verdiğini' söyleyen Gasparri, "La Sacala'nın tarihini ve kimliğini korumak hükümetimizin görevidir" dedi.

    Avusturyalı CEO ise bu girişime sadece bir üyenin karşı çıktığını savundu. Suudi parasına karşılık 5 yıllığına yönetim kurulu üyeliği 18 Mart'taki toplantıda tartışılacak.

    Suudi kraliyet ailesinin üyesi olup haziran ayında kültür bakanı atanan Prens Bedr bin Ferhan, 8 Aralık'ta opera sezonunun açılışında La Scala'yı ziyaret etmişti.

    2017'nin sonunda Leonardo da Vinci'ye atfedilen Salvator Mundi tablosunu açık artırmada 450.3 milyon dolar vererek rekor kıran gizemli alıcının Prens Bedr bin Ferhan olduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

    Prens Bedr'in Veliaht Prens Selman için aracılık yaptığına dair haberler üzerine kraliyetten BAE'nin Abu Dabi Emiri adına hareket ettiği açıklaması gelmişti. Tablo'nun Abu Dabi Louvre'da seegilenmesi bekleniyor. 

    Şubat 2020'de sona erecek görev süresinin uzatılmasını bekleyen Pereira'nın çılgın projeleri arasında ise Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasını Suudi başkenti Riyad'da sergilemek de var.

    La Scala Akademisi'nin idaresinde eylül ayında Riyad'da Suudi müzik ve dans konservaturanın açılması da planlanıyor.

    Pereira "Müzik eğitiminin verilmediği, dansın yasaklandığı bir ülkede bir akademi kurmanın İtalya için önemli bir değeri var. Fransa'non kontrol etmek istediği bir projeyi biz aldık" dedi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika'daki Türk bilim insanları, çalışmalarını çevresel duyarlılık mesajlarıyla sonlandırdı
    Antarktika'daki Türk bilim insanları, çalışmalarını çevresel duyarlılık mesajlarıyla sonlandırdı
    Karikatür
    ABD’nin, Rusya’nın INF 'ihlalini' nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet