BM İnsan Hakları Konseyi ilk kez Suudi Arabistan'a karşı açık tavır aldı

Diplomatlar, Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin de aralarında bulunduğu 36'dan fazla ülkenin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini kınayan ortak bir açıklamaya imza attığını duyurdu. Bu, Konsey'in 2006'da kurulmasından bu yana Riyad'a karşı ilk kez ortak tavır alınması anlamına geliyor.

Suudi Arabistan'ın da 47 üyesinden biri olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ilk kez Riyad'a karşı ortak bir bildiri yayınlama kararı aldı.

İzlanda'nın Cenevre görüşmeleri temsilcisi Harald Aspelund tarafından daha sonra kamuoyuyla da paylaşılacak olan metinde, Riyad yönetimine tutuklu kadın aktivistleri serbest bırakma ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM öncülüğünde yürütülen soruşturmada işbirliği yapması çağrısında bulunuluyor.

© AP Photo / Emrah Gürel İngiliz milletvekillerden Suudi Arabistan'a, kadın hakları aktivistlerine işkence suçlaması

Bir AB ülkesi temsilcisi kararla ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu konuda birleşmek Avrupa için bir başarı" dedi.

KADIN TUTUKLULARIN İŞKENCE GÖRDÜĞÜ BELİRTİLİYOR

Araba kullanma yasağına karşı mücadele eden kadınların da aralarında olduğu bazı kadın tutuklularının, elektrik şoku, cinsel istismar, kırbaç gibi işkencelere maruz kaldığı iddia ediliyor. Suudi Arabaistan, kadınların ‘ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini' savunuyor. Başsavcı Vekilliği de işkenceye dair kanıt bulamadıklarını savunarak, iddiaları yalanlıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet dün, kadınların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

CIA: KAŞIKÇI İÇİN EMİR PRENSTEN GELDİ

Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından konuyla ilgili hazırlanan raporda da "Kaşıkçı cinayeti vahşi bir şekilde Suudi yetkililer tarafından işlendi" görüşüne yer verilmişti.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğine inanıyor.