BM İnsan Hakları Konseyi ilk kez Suudi Arabistan'a karşı açık tavır aldı

Suudi Arabistan'ın da 47 üyesinden biri olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ilk kez Riyad'a karşı ortak bir bildiri yayınlama kararı aldı.
İzlanda'nın Cenevre görüşmeleri temsilcisi Harald Aspelund tarafından daha sonra kamuoyuyla da paylaşılacak olan metinde, Riyad yönetimine tutuklu kadın aktivistleri serbest bırakma ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM öncülüğünde yürütülen soruşturmada işbirliği yapması çağrısında bulunuluyor.
KADIN TUTUKLULARIN İŞKENCE GÖRDÜĞÜ BELİRTİLİYOR
Araba kullanma yasağına karşı mücadele eden kadınların da aralarında olduğu bazı kadın tutuklularının, elektrik şoku, cinsel istismar, kırbaç gibi işkencelere maruz kaldığı iddia ediliyor. Suudi Arabaistan, kadınların ‘ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini' savunuyor. Başsavcı Vekilliği de işkenceye dair kanıt bulamadıklarını savunarak, iddiaları yalanlıyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet dün, kadınların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.
CIA: KAŞIKÇI İÇİN EMİR PRENSTEN GELDİ
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından konuyla ilgili hazırlanan raporda da "Kaşıkçı cinayeti vahşi bir şekilde Suudi yetkililer tarafından işlendi" görüşüne yer verilmişti.
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğine inanıyor.
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