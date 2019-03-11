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14:42 11 Mart 2019
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    Avrupa Parlamentosu

    AP, Türkiye'ye Akkuyu projesini durdurma çağrısı yapmaya hazırlanıyor

    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa
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    Avrupa Parlamentosu, Akkuyu nükleer güç santrali projesinin durdurulması yönünde çağrı yapılmasını tavsiye eden bir karar tasarısını 13 Mart'ta oylayacak.

    Akkuyu
    © AA /
    'Türkiye için Akkuyu NGS sadece elektrik enerjisi temini bakımından değil, istihdam açısından da değerli bir yatırımdır'
    Oylama için Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulan belgeye göre çarşamba günü Avrupalı parlamenterlerin ele alacağı karar tasarısındaki Türkiye'yle ilgili maddede, Rusya tarafından Mersin'de inşa edilecek Akkuyu nükleer güç santralinin inşa planlarının durdurulması yönünde çağrı yapılması öngörüldüğü dikkat çekti.

    Söz konusu maddede, "AP, Türkiye hükümetini Akkuyu nükleer güç santrali inşa planlarını durdurmaya çağırıyor" ifadesine yer verildiği görüldü.

    ESPOO'YA DAHİL OLMA ÇAĞRISI DA VAR

    Ayrıca taslak belgeye göre Akkuyu santrali hakkındaki kaygıları gidermesi için Ankara'ya kısaca ESPOO olarak bilinen Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirme Sözleşmesi'ne dahil olma ve çevresel etki konusunda Yunanistan ve Kıbrıs gibi komşu ülkelerle istişarelerde bulunma çağrısı da yapılıyor.

    Valley of Akkuyu, in the southern province of Mersin near the Mediterranean. (File)
    © AFP 2018 / VELI GURGAH
    ‘AP raporundaki Akkuyu ile ilgili bilgiler yanlış ve yanıltıcı’
    AP, 2017 yılında kabul ettiği bir kararda Ankara'ya Akkuyu projesinden vazgeçme çağrısı yapmıştı.

    TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu, Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunuyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen santralin temel atma töreni 3 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yapılmıştı. Santralin ilk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması planlanıyor.

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    Etiketler:
    nükleer güç, Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirme Sözleşmesi, ESPOO, Akkuyu nükleer güç santrali, Avrupa Parlamentosu (AP), Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Rusya, Türkiye
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