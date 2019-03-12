May: Brexit Anlaşması'nda bağlayıcı değişiklikler üzerinde AB'yle uzlaştık

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile müzakereler sonucunda, Brexit anlaşmasının ''tedbir maddesi'' konusunda, İngiliz parlamentosunun istediği yasal bağlayıcılığı olan değişikliklerin elde edildiğini açıkladı.

Fransa'nın Strasbourg kentinde, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenleyen May, burada yaptığı konuşmada, ''Milletvekilleri 'tedbir maddesi'yle ilgili yasal değişiklikler gerektiği konusunda netti, bu değişiklikleri elde ettik'' dedi.

''Tedbir maddesi''nin, iki İrlanda arasına fiziki sınır girmesini önlemeye dönük bir sigorta olması açısından doğru olduğunu belirten May, ''Ancak bu sigortanın devreye girmesi durumunda bile kalıcı ve gelecekteki ilişkimizin şablonu olmaması gerekir'' diye konuştu.

'ORTAK BİR MEKANİZMA ÜZERİNDE UZLAŞTIK'

AB ile müzakereler sonucunda ortak bir mekanizma üzerinde uzlaşıldığını belirten May, bununla AB'nin ''tedbir maddesi''ni süresiz yürürlükte tutmasının önüne geçildiğini kaydetti.

''Bunu yaparlarsa, hakemlik mekanizmasıyla itiraz edilebilecek'' ifadesini kullanan May, ''Bir ihlal tespit edilirse, İngiltere 'tedbir maddesi'ni askıya alabilecek'' ifadesini kullandı.

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May, varılan uzlaşma uyarınca, İngiltere ile AB'nin, ''tedbir maddesi''ni, en geç Aralık 2020'ye kadar alternatif bir düzenlemeyle değiştirme konusunda da anlaştığını kaydetti.

JUNCKER: BAŞKA MÜZAKERE OLMAYACAK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit konusunda başka bir müzakere olmayacağını belirterek, "Tercih açık. Ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez" dedi.

"Tedbir maddesi"nin tuzak değil, bir sigorta olduğunu kaydeden Juncker, söz konusu düzenlemenin, bir tarafın köyü niyetle hareket etmesi durumunda, diğerine çıkar yol sunduğunu savundu.

Bu yeni teminatın elde edildiği son müzakereye atıfta bulunan Juncker, "Siyasette bazen ikinci bir şans elde edersiniz. Bu yaptığımızı, bu çerçevede sayabilirsiniz. Çünkü üçüncü bir şans olmayacak" diye konuştu.

'YA BU ANLAŞMA, YA DA BREXİT HİÇ GERÇEKLEŞMEZ'

Mevcut anlaşmanın en iyi anlaşma olduğunu söyleyen Junkcer, bunu tekrar müzakere etmeyeceklerini vurguladı.

İngiliz Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylama ya da reddetme konusunda çok önemli bir seçim yapacağını söyleyen Juncker, "Tercih açık. Ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez. İngiltere'nin (AB'den) ayrılışını düzenli bir şekilde yapalım" diye konuştu.

Juncker, ayrıca yeni güvenceleri, İrlanda yönetiminin de kabul ettiğini belirtti.